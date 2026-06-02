Expertos en bioética debatirán en Ontinyent sobre la igualdad en el acceso a la atención sanitaria

Ontinyent acogerá este viernes 5 de junio la III Jornada de Bioética Asistencial, una cita dirigida a profesionales del ámbito sanitario y social que reunirá expertos y expertas de referencia para reflexionar alrededor de los retos actuales de la equidad en el acceso a la atención sanitaria. La iniciativa está organizada por el Comité de Ética Asistencial del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent con la colaboración del Ayuntamiento de Ontinyent y tendrá lugar de 9:00 a 14:00 horas en el Teatro Echegaray. La jornada, de participación gratuita previa inscripción, llevará por título “El principio de justicia en la gestión de la sanidad: el reto de garantizar la equidad en todo el territorio”, y abordará como asegurar una atención sanitaria de calidad y en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía, independientemente del lugar donde reside.

La regidora de Sanidad del Ayuntamiento de Ontinyent, Paula Soler, ha destacado la importancia que la ciudad sede suyo de un encuentro de estas características. Según señalaba, “es fundamental generar espacios de reflexión entre profesionales para continuar avanzando hacia una sanidad que garantice una atención digna y accesible para todas las personas”. Soler remarcaba igualmente que “Ontinyent mantiene una firme apuesta por todas aquellas iniciativas que contribuyen a mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía, especialmente cuando se pone el foco en la igualdad de oportunidades”.

Desde el Comité de Ética Asistencial del Departamento Xàtiva-Ontinyent se explica que la jornada nace de la voluntad de continuar generando espacios de debate sobre cuestiones que afectan directamente la sociedad y el sistema sanitario. En este sentido, recuerdan que desde hace más de veinte años trabajan para “construir puentes entre el hospital, los centros de salud y las personas; entre la práctica clínica y los derechos; entre la ciencia y los valores sociales”. Después de las ediciones anteriores, centradas en aspectos como la atención a la dependencia o las decisiones al final de la vida, la jornada de este año pondrá el foco en el principio de justicia, uno de los pilares de la bioética, que defiende una distribución equitativa de los recursos y un acceso igualitario a los servicios sanitarios.

Noticias relacionadas

El programa contará con la participación de destacados especialistas. Entre ellos se encuentra Juan Carlos Siurana, presidente del Comité de Bioética de España, que aportará una visión filosófica sobre la cuestión; Virgilio Pérez, profesor de la Universitat de València e investigador especializado en el análisis de la accesibilidad a los recursos sanitarios en entornos rurales; y Christian Bengoa, creador del podcast “No es país para enfermos”, que ofrecerá una perspectiva vinculada a la gestión sanitaria y a los desafíos actuales del sistema. La programación incluirá también una tabla de debate en que diferentes entidades y organizaciones compartirán experiencias e iniciativas desarrolladas en ámbitos donde la respuesta sanitaria requiere del apoyo y la implicación de la comunidad. Las personas interesadas a participar en la jornada pueden formalizar su inscripción gratuita a través de la página web del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent y del documento accesible en las redes sociales del Ayuntamiento.