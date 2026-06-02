Josep Barberá, del CAX Xàtiva, pionero en la Backyard Ultra Los Montesinos

El joven paratleta setabense Josep Barberá, del Club Atletisme Xàtiva (CAX) se convirtió el pasado viernes en el primer atleta con al menos un 50% de parálisis cerebral en competir en una prueba Backyard Ultra del que haya registros en España. Barberá, habitual compañero de competiciones adaptadas en corta distancia de los también setabenses Judith Tortosa y Martín Serena, dejó de lado por un día las pruebas de velocidad pura para pasar al extremo contrario: una prueba Backyard Ultra en la que totalizó 5 vueltas a un circuito de 6’7 km en Los Montesinos (Alicante), para finalizar con 33’5 km recorridos.

El paratleta Josep Barberá en la Backyard, junto a Javi Orts, subcampeón de las 24 horas de Barcelona 2025. / Levante-EMV

Josep, de tan solo 20 años, participa del programa de tecnificación de FESA, la Federación de Deportes Adaptados de la Comunitat Valenciana, con la que se ha proclamado dos veces campeón de España de atletismo adaptado por equipos. Aunque su especialidad hasta ahora han sido las pruebas de 100 y 200 metros lisos, las buenas sensaciones conseguidas en la Backyard alicantina sin apenas preparación en larga distancia le abren la puerta a no descartar competir en nuevas pruebas de este tipo en el futuro.