El mercado laboral se "estanca" en la Costera, la Vall y la Canal: 18 parados menos en un mes

El mercado laboral comarcal encadena varios meses con buenas cifras. Sin embargo, las últimas estadísticas oficiales publicadas por Labora confirman un cierto estancamiento a las puertas de la temporada alta. Así, las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés anotan 18 parados menos respecto al mes anterior.

Vayamos por partes. El paro registrado al cierre del mes de mayo de 2026 en la Costera, se ha situado en 3867 personas, es decir, 3 parados registrados menos que en el mes anterior y 146 menos que en el 2025, lo que supone un descenso mensual del 0’08% y una disminución interanual del 3’64%. En la Vall d’Albaida el paro registrado en mayo de 2026 es de 4428 parados, es decir, hay 13 parados más que en el mes anterior y 166 menos que en el 2025, es decir un incremento mensual del 0’29% y un descenso anual del 3’61%. En la Canal de Navarrés hay 768 parados registrados en el mes de mayo de 2026, por tanto, hay 2 parados más que en el mes anterior y un descenso interanual del 12’53%.

Por lo que respecta a la contratación, las magnitudes son algo mayores, ya que se han suscrito un total de 350 pactos laborales en las tres comarcas.

En la Costera se han registrado 1196 contratos, lo que ha supuesto 85 contratos más que en el 2025 es decir un 7’65 % de incremento. Por géneros, en la Costera 544 contratos, el 45’48%, se han realizado a mujeres y 652, el 54’52%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 503 contratos y la contratación temporal es de 689 contratos, lo que significa un 42’06% y 57’61% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 60’62% y el 39’38% los de tiempo parcial.

En la Vall d’Albaida se han registrado 2065 contratos, lo que ha supuesto 100 contratos más que en el 2025 es decir un 5’09% de aumento interanual. Por géneros, en la Vall 919 contratos, el 44’50%, se han realizado a mujeres y 1146, el 55’50%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 1033 contratos y la contratación temporal es de 1025 contratos, lo que significa un 50’02% y 49’64% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 52’88% y el 47’12% los de tiempo parcial.

En la Canal de Navarrés se han registrado 481 contratos, lo que ha supuesto 165 contratos menos que en el 2025 es decir un 25’54% de descenso interanual. Por géneros, 221 contratos, el 45’95%, se han realizado a mujeres y 260, el 54’05%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 94 contratos y la contratación temporal es de 387 contratos, lo que significa un 19’54% y 80’46% respectivamente.

"Bolsa estructural"

Para Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, "resulta cada vez más complejo mantener el mismo ritmo de reducción de desempleo, ya que una parte muy significativa de las personas que permanecen en situación de desempleo forman parte de una bolsa estructural y persistente de paro sobre la que deben concentrarse prioritariamente los esfuerzos de las políticas públicas. En particular, las personas desempleadas de larga duración continúan representando más del 30% del total de quienes buscan empleo, lo que pone de manifiesto las dificultades de acceso al mercado laboral que siguen afectando a una parte importante de la población trabajadora".

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"Además, las políticas activas de empleo deben orientarse a preparar a las personas trabajadoras para los profundos cambios que ya están transformando la economía y el empleo. La formación permanente, la recualificación profesional y la adquisición de nuevas competencias digitales deben convertirse en elementos centrales de una estrategia que permita afrontar con garantías los desafíos derivados de la digitalización de los procesos productivos y de la creciente incorporación de la inteligencia artificial al mundo del trabajo", prosiguen desde el sindicato.