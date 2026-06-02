Música personalizada, aromaterapia, lianas y una bañera: así se humanizan los partos en el hospital de Ontinyent
Los nuevos paritorios son una de las joyas de la corona de las recién estrenadas instalaciones: el servicio da un salto cualitativo en los cuidados maternoinfantiles al ofrecer un entorno seguro, acogedor y respetuoso que permite vivir el nacimiento como un proceso natural, saludable y centrado en el bienestar emocional de toda la familia
Son la joya de la corona del nuevo hospital de Ontinyent. El "arma secreta" para incentivar la natalidad en un centro sanitario acostumbrado a aparecer en el último lugar del ranking de la Comunitat Valenciana en cuanto a partos atendidos al año se refiere. Los modernos paritorios que acaban de estrenarse en las instalaciones de la capital de la Vall d'Albaida humanizan al máximo el emocionante acto del alumbramiento, a tiempo que ofrecen a las mujeres un entorno seguro, acogedor y respetuoso con sus decisiones, que transforma los estándares del cuidado maternoinfantil a los que está acostumbrada la población.
El proyecto del hospital ubicado en el sector Casa Balones ha hecho especial hincapié en este servicio con la vocación de ser referente en conseguir los mejores cuidados para los recién nacidods. Que el nacimiento se viva menos como algo mecánico y más como un proceso natural, saludable y centrado en el bienestar emocional de toda la familia.
El centro hospitalario dispone de dos salas de dilatación/paritorios, con aromaterapia, lianas, pelotas de esferodinamia y otros elementos destinados a favorecer la biomecánica. También cuenta con una silla de partos, luz natural y la posibilidad de escoger una luz artificial regulable. Las madres incluso disponen de un altavoz en el que pueden hacer sonar su música preferida durante el momento del parto. Todo ello para priorizar el empoderamiento de las parturientas y minimizar lo máximo posible las intervenciones invasivas.
Alternativas no farmacológicas
Las también madres pueden escoger los recursos que consideran más adecuados para el manejo del dolor, incluyendo la epidural o el óxido nitroso, así como elegir a un acompañante que esté con ellas para el duro proceso. Se ha incorporado además una bañera con agua como alternativa no farmacológica para el acompañamiento en el parto por parte de las matronas en aquellos casos en los que no se solicite la epidural.
El primer parto en el nuevo hospital tuvo lugar este sábado a las 22 horas y fue atendido en urgencias.
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