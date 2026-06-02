Podio para la Escola de Ciclisme Ontinyent en la carrera de Alfafar

La Escola de Ciclisme d’Ontinyent subió al podio en la 13ª prueba en la Carrera de Escuelas de Ciclismo Alfafar. En la prueba en línea, en la categoría de Promesas de primer año, Llum Bonell quedó segunda, mientras que en Promesas de segundo año, Kendall López subió a lo alto del podio, tras quedar primera. En esta categoría también participaron Erik Mollà, Vega de Lamo y Vega Bonell. La prueba en línea consistía al completar vueltas a un circuito por el polígono, y se podía controlar gran parte del circuito desde una misma ubicación. Constaba de muchos giros y una gran recta de meta, la cual permitía propiciar muchos ataques y grandes esprints para conseguir la victoria.

Llum Bonell, del CC Ontinyent, en el podio de la prueba de Alfafar. / Club Ciclista Ontinyent

En la prueba de Gymkana, participaron en la categoría de Principiantes, situando a Mario Sanz dentro de los diez primeros, y la categoría de Alevines con la participación de Teo Soriano, Hugo Felipe, Vera Mollà y Josep González. En la prueba de alevines, Hugo y Teo quedaron dentro del 10 primeros y destacó la 1.ª posición de Vera Mollà en la categoría de primer año. En la categoría de 2.º año, Josep quedó en 12.ª posición.

Jaume Beneyto en el podio de la carrera de Alfafar. / Club Ciclista Ontinyent

Por último, en la categoría de Infantiles participaron Alejandro Pulgarin, Nicolás Sanz y Julel Moltó finalizando en 2ª, 4ª y 11ª posición, respectivamente, en la categoría de primer año. Jaume Beneyto, Daniel Mullor y Pau Vallés compitieron en la categoría de segundo año finalizando en 3ª, 7ª y 8ª posición, respectivamente.

Vera Mollà, de la Escola de Ciclisme d'Ontinyent, en lo alto del podio en la carrera de Alfafar. / Club Ciclista Ontinyent

BTT

La Escola Ciclista d’Ontinyent también participó el pasado fin de semana en varias pruebas de BTT. La joven corredora del club Kendall López consiguió una destacada victoria en la Copa Alicante de Escuelas BTT – Trofeo Mountain Bike Reyes Magos Ibi, después de vencer en una prueba marcada por su gran exigencia física y técnica. Kendall demostró una vez más su calidad sobre la bicicleta, combinando técnica, resistencia y concentración para superar todas las dificultades del trazado y cruzar la meta en primera posición de su categoría. Un resultado que, según destacan desde el club, “confirma el gran momento de forma de la corredora y el buen trabajo que está desarrollando a lo largo de la temporada”. Desde el Club Ciclista Ontinyent han valorado “muy positivamente este nuevo éxito, que refuerza la progresión de sus jóvenes promesas y continúa llevando el nombre de Ontinyent a los podios de las principales competiciones de BTT de la Comunitat Valenciana. Una victoria más para Kendall López en una carrera espectacular que no dio tregua de principio a fin”.

Kendall López, del CC Ontinyent, en lo alto del podio. / Club Ciclista Ontinyent

Por su parte, el corredor Quim Blasco fue uno de los protagonistas de la sexta prueba de la Copa Comunitat Valenciana d’Enduro BTT Xiquets, disputada el pasado fin de semana en Sot de Chera, donde consiguió una importante victoria que le permite situarse al frente de la clasificación general del campeonato.

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Quim Blasco, del CC Ontinyent, durante la carrera de BTT en Sot de Chera. / Club Ciclista Ontinyent

Quim Blasco completó una gran actuación, marcando los mejores registros de su categoría y subiendo al primer escalón del podio. “Un resultado de gran valor que premia la regularidad y el trabajo realizado a lo largo de la temporada”, afirman desde el club, que subrayan que “gracias a esta victoria, el joven corredor ontinyentí pasa a ocupar la primera posición de la clasificación general de la Copa Comunitat Valenciana d’Enduro BTT Xiquets, cuando solo quedan dos pruebas para la conclusión el campeonato. De esta manera, Quim afronta la recta final de la temporada desde el liderato, con el objetivo de defender su posición y consolidar una temporada que está siendo brillante. El resultado en Sot de Chera confirma su progresión y lo sitúa como uno de los principales candidatos al título final de la competición autonómica”, concluyen desde la Escola Ciclista d’Ontinyent.