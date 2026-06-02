La Policía Local tapia otra vivienda con antecedentes de ocupaciones en la Plaça de la Seu de Xàtiva

Es una situación que se vive en muchas ciudades, sobre todo en aquellas con cascos históricos plagados de viviendas sin mantenimiento ni usuarios. La Policía Local de Xàtiva tapió ayer el acceso principal de la vivienda emplazada en el número 4 de la calle Calixte III, en la Plaça de la Seu. Desde hace meses la propiedad estaba cerrada con cadena y candado. Sin embargo, alguien quitó los elementos de seguridad y se ha tenido que reforzar la situación con una madera que cubre parte de la puerta y cinta policial. El interrogante reside en saber si esta solución perdurará más en el tiempo. En dicha vivienda se han registrado ocupaciones ilegales, denunciadas por los vecinos.

Cabe recordar que justamente al lado -en el número 5- se encuentra la casa natalicia del cronista de València Vicente Boix, que también fue vandalizada y ocupada en esta zona del casco antiguo de Xàtiva. Tal y como publicó Levante-EMV a finales del pasado mes de enero, dicho inmueble también fue un foco de problemas, que obligaron a la Policía Loca de Xàtiva a actuar.

Lo ocurrido también ha sido denunciado en redes sociales por la asociación Casc Antic Digne i Viu. En una publicación de hace unos días usan una foto del número 5 -la casa tapiada de forma reciente se encuentra en el número 4- en el que apuntan que "de nuevo, la puerta abierta de esta 'conocida' casa de la Plaça de la Seu, en el núcleo antiguo de Xàtiva... tráfico de personas entrando y saliendo y daños en el interior... por lo visto el Ayuntamiento es incapaz de solucionar el problema...".

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En otra publicación posterior publican una foto lejana de la fachada que prácticamente comparten ambas propiedades con un escueto mensaje: "Solución cutre, pero cerrado ahora mismo".