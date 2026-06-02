El PP critica "el balance triunfalista" de la criminalidad en Xàtiva realizado por el equipo de gobierno

El Partido Popular de Xàtiva ha denunciado hoy "el intento del gobierno municipal de Roger Cerdà de trasladar a la opinión pública una imagen triunfalista sobre la seguridad en la ciudad cuando los datos oficiales del Ministerio del Interior reflejan una realidad muy distinta".

Así, desde la formación conservadora exponen que "según el Balance de Criminalidad correspondiente al cuarto trimestre de 2025, la criminalidad convencional aumentó un 5% en Xàtiva respecto al año anterior. Un dato que desmonta el relato de autocomplacencia que el Ayuntamiento está difundiendo en los últimos días".

El portavoz del Partido Popular, Marcos Sanchis, ha señalado que "nos alegramos de cualquier mejora puntual que pueda producirse y reconocemos el trabajo diario de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, pero los vecinos merecen conocer la realidad completa y no solo la parte de los datos que interesa al gobierno municipal".

Las mismas fuentes añaden que "los datos oficiales reflejan incrementos muy preocupantes en delitos que afectan directamente a la seguridad de los ciudadanos. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias aumentaron un 33,3%; los delitos contra la libertad sexual crecieron un 42,9%; los robos con violencia e intimidación aumentaron un 33,3%; los robos con fuerza en viviendas, establecimientos e instalaciones un 25,9%; los robos con fuerza en domicilios un 26,1%; los hurtos un 11,3%; las sustracciones de vehículos un 22,2%; y el tráfico de drogas un 25%".

"Especialmente llamativo resulta el incremento del 300% en el apartado de otros delitos contra la libertad sexual", prosiguen desde el PP.

"Cuando los robos en viviendas aumentan más de un 26%, los robos con violencia más de un 33% y los hurtos siguen creciendo, difícilmente puede hablarse de éxito en materia de seguridad. Los datos son los que son y los firma el propio Ministerio del Interior, no el Partido Popular", ha afirmado Sanchis.

Cabe recordar que el equipo de gobierno destacó hace días que "la Junta de Seguridad de Xàtiva constata un descenso de los robos en chalés del 40% tras el refuerzo de la vigilancia".

En todo tipo de lecturas este tipo de magnitudes se ha de tener en cuenta de si la muestra no es muy grande los porcentajes pueden ser engañosos.

A su vez, desde el PP consideran que "el gobierno socialista ha intentado aprovechar determinadas cifras parciales conocidas en las últimas semanas para construir un relato político favorable, ocultando deliberadamente el balance anual completo".

"Roger Cerdà vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer: propaganda. Si encuentra un dato positivo corre a convocar una rueda de prensa. Pero cuando el balance anual demuestra que la delincuencia sigue aumentando en Xàtiva, guarda silencio", ha criticado el portavoz popular.

"Para el Partido Popular, la seguridad ciudadana es una cuestión demasiado importante como para utilizarla como herramienta propagandística. Por ello reclaman al Ayuntamiento más humildad, más transparencia y menos triunfalismo", argumentan.

"Los vecinos no viven de titulares ni de campañas de imagen. Viven de la tranquilidad de saber que pueden dejar su coche aparcado, abrir su comercio o marcharse de vacaciones sin miedo a sufrir un robo. Y desgraciadamente los datos oficiales nos dicen que en 2025 hubo más delitos que en 2024", ha señalado Sanchis.

Los populares también recuerdan que "la seguridad es una de las principales preocupaciones de muchos vecinos de Xàtiva y consideran que el Ayuntamiento debería centrar sus esfuerzos en reforzar la prevención, aumentar la coordinación policial y adoptar medidas de apoyo frente a fenómenos como la ocupación ilegal o los delitos contra la propiedad".

"Lo que necesita Xàtiva no es un gobierno obsesionado con vender una realidad paralela. Lo que necesita es un gobierno que reconozca los problemas y trabaje para solucionarlos. Porque mientras Roger Cerdà se dedica a hacer propaganda, los datos oficiales siguen reflejando una ciudad donde los robos, los hurtos y muchos otros delitos continúan creciendo", ha concluido Marcos Sanchis.

"Nosotros siempre estaremos al lado de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Nuestra crítica no va dirigida a quienes trabajan cada día para protegernos, sino a quienes intentan utilizar políticamente los datos ocultando la realidad."

Noticias relacionadas

"Los vecinos merecen menos propaganda y más soluciones. Porque la seguridad no se gestiona con titulares, se gestiona con hechos", finalizan desde el PP.