Una víctima del presunto pederasta alemán de la Canal: "Cuando empezó a acostarse conmigo lo veía como a un padre"

Carismático, con don de gentes y una personalidad arrolladora, generoso, amable y servicial. Las cualidades con las que Jessie Marsson conseguía ganarse a las personas y cultivar una amplia agenda de amistades contrastan con el perfil de hombre manipulador, devorador de niños y depredador sexual que se ha dibujado en la segunda sesión del juicio contra Frank H.B., el verdadero nombre detrás del alias bajo el cual se enmascaraba este ciudadano alemán de 50 años encausado por la presunta agresión sexual a dos menores, una de ellas continuada y con acceso carnal, como adelantó en marzo Levante-EMV.

Cuando el acusado -vinculado al movimiento ultra de los Ciudadanos del Reich y propagador de teorías conspirativas- aterrizó en la Canal de Navarrés en 2020, cargaba a sus espaldas con varios antecedentes penales por delitos relacionados con la pornografía infantil en su país natal. La última condena, de noviembre de ese año, le prohibía trabajar, formar, supervisar, encargarse o realizar actividades con niños. A pesar de ello, abanderaba un supuesto proyecto formativo alternativo y solía roderase de menores de edad en las diversas propiedades por las que se movía en la comarca y su entorno. Es el caso de un adolescente de 14 años en el momento de los hechos (hoy es mayor de edad) que denunció a Marsson por violación y que ha prestado declaración este martes por videoconferencia desde Alemania.

M. (nombre ficticio para preservar su identidad) ha explicado que en su país "tenía muchos problemas en el colegio", donde fue "víctima de bullying". Cuando comenzó la pandemia de la covid, se negaba a hacer los tests de la enfermedad y a asistir a clase, lo que llamó la atención de los servicios sociales. "En casa yo aprendía, pero querían ir en contra de mi madre", afirma. En esa época, M. participó en un grupo de apoyo escolar para niños que tenían dificultades en la escuela o que no podían asistir debido a las restricciones. La responsable de esta iniciativa conocía a Marsson y a M. se le planteó la posibilidad de viajar a España con otros menores para participar en un proyecto escolar para jóvenes bajo la tutela de este. Primero permaneció con la educadora de vacaciones durante unas semanas para conocer el terreno y luego decidió quedarse, con el permiso de sus padres.

Gran cantidad de vehículos estacionados en una parcela ligada a Frank H.M.B.. / F.A.

El menor dormía en una caravana estacionada en una parcela de Anna junto a la casa donde residía el acusado. Según su testimonio, Frank solía acceder a ella por la noche y comenzó a abusar de él al cabo de unos meses. "Al principio todo iba muy despacio. Se acercaba mucho, pero lo consideraba normal porque lo veía como a mi padre. Empezó con caricias y abrazos, pero después me tocaba más, venía a dormir a la caravana y comenzó a quitarse la ropa. Empezó a jugar con su pene, se restregaba, me decía que le tenía que tocar y cada vez el nivel era más alto. También hubo actos de masturbación, del uno al otro, sexo oral y, aproximadamente después de tres cuartos de año se produjo la penetración anal", ha relatado ante el tribunal, un acto este último que -según sus palabras- llegó a ser "bastante asiduo". "Una o dos veces al defecar eché mucha sangre", ahondó.

El declarante manifestó que el acusado tenía "un agujero en el glande" y una cicatriz en la ingle. "Me contó (Frank) que le habían pegado con un clavo", expuso. M. aseguró que, mientras estuvo bajo su protección, el encausado hablaba mal de su padre y le decía que él le quería y se preocupaba más por su bienestar. "Al principio tenía una relación superbuena (con Frank). En aquella época no tenía mucho contacto con mi padre y él adoptó ese papel, comenzó a ser como un padre para mí", sostuvo, antes de relatar como el acusado solía bañarse desnudo en la piscina de la parcela en la que vivían o como empezó a hablarle de sexo antes de que empezaran los tocamientos. Los presuntos encuentros sexuales se produjeron tanto en la caravana, como en otra casa vinculada al entorno de Frank en una localidad cercana y, cuando iban de viaje a visitar a la madre de M., en el camión en el que se desplazaban o en hoteles. Según su testimonio, llegó a sufrir agresiones diarias hasta que llegó un momento en que cesaron, a finales de 2023, cuando el investigado se fue a vivir a otro pueblo con una novia.

M. también ha enumerado los regalos con los que le colmó el procesado, entre ellos "mucha ropa", un móvil, un perro que le hizo "mucha ilusión" o la propia caravana en la que vivía.

Nave a la entrada de Anna donde Marsson anunció un proyecto de ayuda a jóvenes víctimas de abusos para el que pedía donaciones. / S.G.

El adolescente aclaró que el acusado no usó la violencia, pero que accedía a sus incursiones "porque tenía miedo". También negó que -como sostuvo una testigo de la defensa- tuviera motivos para actuar por venganza o que se hubiera enfadado con Frank por no haber aceptado nombrarle director en una empresa, una propuesta que según el denunciante nunca se produjo. Igualmente, durante la sesión se ha mostrado el pantallazo de una conversación de Telegram en la que el procesado se dirigió así a su presunta víctima: "He hecho todo para protegerte de ellos y de ti mismo. He hecho todo para ayudarte y sí, cometí errores muy importantes y muy graves y tú sabes que he asumido las consecuencias y he aprendido de ellos". Unos mensajes que la defensa ha tratado de desacreditar indicando que la conversación fue borrada por el denunciante.

La defensa alega que Frank no pudo cometer los actos por la fractura de varias costillas a raíz de un accidente. Sin embargo, M. declaró que las agresiones únicamente se detuvieron durante unas semanas y que el acusado tomaba pastillas para el dolor, pero seguía trabajando. La defensa preguntó al denunciante por qué permaneció seis meses o más en la parcela del procesado cuando terminaron los abusos, antes de huir y presentar la denuncia. "Era el sitio donde vivía y no tenía otro lugar al que ir. La relación con mi madre no era buena y estaba buscando hacer una formación en el campo de la fotografía", detalló. Aunque su padre vivía en una localidad cercana a 30 kilómetros, su casa "estaba en un estado pésimo y no tenía ducha", prosiguió, para precisar que, por lo demás, su estancia en la finca de Anna había sido buena y que otros inquilinos de la misma le trataban bien.

"Me bajó los pantalones y me tocó las partes íntimas"

En la vista de este martes ha comparecido otro adolescente de 14 años (12 en el momento de los hechos) que ha relatado un episodio de tocamientos por parte de Marsson en una de las casas que este frecuentaba. El menor se encontraba de viaje junto a su madre por la zona cuando conoció al investigado a través de un amigo suyo. "No parecía ser mala persona, preguntaba cómo estábamos y pasamos algo de tiempo con él", indicó.

Según el declarante (que también reside en el extranjero), Frank le llevaba a comprar golosinas. "Una vez estábamos en la cocina de la casa y le dije que no quería comer más golosinas. Me cogió la mano, me metió una golosina en la boca, me bajó los pantalones y me tocó las partes íntimas", manifestó. Su reacción fue instantánea. "Le dije que parara, que yo no quería. Había un cajón, lo abrí, cogí un cuchillo y le pedí volver con mi mamá. Me dijo que me iba a llevar con ella, pero que no le contara nada porque le podía pasar algo. Después de eso no me volvió a tocar", narró.

El menor acabó contándole lo sucedido a su madre al cabo de unos meses, cuando se enteró de que M. presuntamente también había sufrido agresiones que habían comenzado de forma similar a su caso. Fue en ese momento cuando la madre acudió con los menores a denunciar los hechos, en verano de 2024. En agosto, Marsson -que niega cualquier tipo de conducta sexual con los menores- fue detenido y desde entonces cumple prisión provisional. Su declaración se ha pospuesto para el mes de julio, a la espera de un contrainforme encargado por la Fiscalía a partir de unas periciales médicas con las que la defensa trata de probar que el acusado no pudo cometer los hechos, invocando una supuesta impotencia sexual y unas costillas fracturadas.

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Este martes también declararon como testigos el padre de M. y la madre del menor de edad.