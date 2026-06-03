Unos 300 escolares escenificarán una cantata en El Clariano dentro del proyecto "Innovacant"

El estadio municipal El Clariano acogerá este viernes una nueva edición de "Innovacant”, una iniciativa educativa organizada y financiada íntegramente por la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ontinyent e incluida dentro del proyecto Innov@arts de la Generalitat Valenciana, que promueve el desarrollo de la expresión musical y escénica en los centros educativos. La actividad reunirá alrededor de 300 escolares de tercero y cuarto de Primaria de cinco centros públicos de la ciudad en una gran representación coral abierta a sus familias y a la ciudadanía.

Los centros participantes son el CEIP Lluís Vives, Carmelo Ripoll, Vicente Gironés, Bonavista y La Solana, que durante los últimos meses han preparado conjuntamente la cantata “Ser persona emociona”, una propuesta artística y educativa centrada en el conocimiento, la comprensión y la gestión de las emociones. El alumnado estará coordinado por el profesorado de música de los respectivos centros y compartirá escenario con 60 músicos de la Societat Unió Artística Musical d'Ontinyent, entidad que colabora en el desarrollo de la actividad.

La cantata que se representará este año lleva por título “Ser persona emociona” y plantea un recorrido musical por las principales emociones humanas. A través de diferentes piezas, los escolares trabajan conceptos como la tristeza, la ira, el asco, el miedo o la alegría, incidiendo en la importancia de reconocer, comprender y gestionar los sentimientos como una parte fundamental del crecimiento personal. La propuesta combina interpretación musical, expresión corporal y elementos escénicos para transmitir un mensaje educativo vinculado a la educación emocional.

Inversión de 10.000 euros

La organización de la actividad ha comportado una inversión municipal superior a los 10.000 euros, destinada a cubrir aspectos como la infraestructura técnica, el sonido y la iluminación, la producción de imagen, las camisetas del alumnado participante, el servicio de limpieza y la logística necesaria para el desarrollo del acontecimiento. Además, el ayuntamiento ha habilitado el estadio El Clariano como escenario de la representación, un espacio que permitirá acoger con garantías las cerca de 2.000 personas que se espera que asistan al acto.

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El regidor de Educación, Ferran Gandia, destacaba que “Innovacant es una magnífica muestra de como la música, la creatividad y el trabajo en equipo pueden convertirse en herramientas educativas de gran valor. Estamos hablando de un proyecto que fomenta la expresión artística, la convivencia, la inclusión y el desarrollo emocional del alumnado, al mismo tiempo que refuerza los vínculos entre los centros educativos y las instituciones culturales más importantes de nuestra ciudad, en este caso la Societat Unió Artística Musical”. El regidor incidía en que “se trata de una actividad que es posible gracias a la implicación del profesorado, de las familias, de los centros educativos y de la Societat Unió Artística Musical, a quienes queremos agradecer su esfuerzo, como también al Centro Ocupacional José Antonio Bodoque, que se ha encargado de preparar los detalles conmemorativos. Estamos convencidos de que será una tarde muy especial para el alumnado y una magnífica manera de compartir con la ciudadanía el trabajo desarrollado durante todo el curso”.