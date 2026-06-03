Ángela Fita disputará su primer Grand Slam en Wimbledon
La tenista de Xàtiva ha sido incluida para jugar la fase previa del prestigioso torneo de Londres
Jesús Sansaloni
La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda disputará a sus 26 años de edad el primer Grand Slam de su carrera deportiva. La setabense ha sido incluida en la fase previa del prestigioso torneo de Wimbledon, en Londres.
Fita, totalmente rebosante de alegría por esta grata noticia, ha dado las gracias a todos los que la han ayudado a llegar hasta aquí. El esfuerzo ha sido bárbaro y constante de una jugadora que no ha dado nunca el brazo a torcer a pesar de tener varios bajones físicos.
Ahora, la pupila de Pancho Albariño se encuentra en su mejor momento y este resultado ha sido merecedor de entrar en el cuadro de la fase previa del torneo de Wimbledon 2026. La setabense, que ocupa el puesto 192 del mundo, tiene la gran oportunidad, a pesar de que no es una superficie -se disputa sobre hierba- acorde a sus condiciones.
Ángela Fita acaba de proclamarse campeona del torneo ITF de Zaragoza. La tenista de Xàtiva levantaba el pasado fin de semana el trofeo de campeona en la modalidad de dobles, junto a su compañera Yvonne Cavalle-Reimers, tras vencer en la final a la pareja formada por la norteamericana Ayana Akli y la belga Lara Salden por un doble 6-4. En la modalidad individual, la setabense alcanzó los cuartos de final del torneo de Zaragoza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
- Si no hay acuerdo, acabaremos el curso como podamos y en septiembre retomaremos las movilizaciones
- Un desmayo en un instituto de Tavernes de la Valldigna aviva el debate sobre las altas temperaturas en las aulas: 'Superamos los 33 grados en algunas clases
- Catalá comunica a la Delegación del Gobierno que la acampada de profesores en la plaza de la Virgen complica el Corpus
- Bernabé replica a Catalá y le recuerda que la acampada del profesorado es responsabilidad municipal
- Derriban una de las grúas del Puerto de València
- Un grupo de docentes en huelga acampa en la plaza de la Virgen