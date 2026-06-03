Ángela Fita disputará su primer Grand Slam en Wimbledon

La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda disputará a sus 26 años de edad el primer Grand Slam de su carrera deportiva. La setabense ha sido incluida en la fase previa del prestigioso torneo de Wimbledon, en Londres.

La tenista de Xàtiva Ángela Fita en el cartel tras anunciarse su participación en Wimbledon. / Levante-EMV

Fita, totalmente rebosante de alegría por esta grata noticia, ha dado las gracias a todos los que la han ayudado a llegar hasta aquí. El esfuerzo ha sido bárbaro y constante de una jugadora que no ha dado nunca el brazo a torcer a pesar de tener varios bajones físicos.

Ahora, la pupila de Pancho Albariño se encuentra en su mejor momento y este resultado ha sido merecedor de entrar en el cuadro de la fase previa del torneo de Wimbledon 2026. La setabense, que ocupa el puesto 192 del mundo, tiene la gran oportunidad, a pesar de que no es una superficie -se disputa sobre hierba- acorde a sus condiciones.

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Ángela Fita acaba de proclamarse campeona del torneo ITF de Zaragoza. La tenista de Xàtiva levantaba el pasado fin de semana el trofeo de campeona en la modalidad de dobles, junto a su compañera Yvonne Cavalle-Reimers, tras vencer en la final a la pareja formada por la norteamericana Ayana Akli y la belga Lara Salden por un doble 6-4. En la modalidad individual, la setabense alcanzó los cuartos de final del torneo de Zaragoza.