El CAX Orientació logra tres diplomas en el Campionat Autonòmic de Mitja Distància

La sección de Orientació del Club Atletisme Xàtiva, CAX Orientació, participó el pasado fin de semana en la sexta y séptima pruebas de la Lliga Autonòmica (LACV), organizadas por el club València Orientació. La prueba del sábado era, además, la del Campionat Autonòmic d'Orientació de Mitja Distància (CAOM) en Pina de Montalgrao, mientras que la del domingo era una prueba de larga distancia en Barracas. El club setabense consiguió muy buenos resultados, logrando tres diplomas en el campeonato autonómico.

Atletas del CAX Orientació en el podio de las carreras disputadas en l'Alt Palància. / CAX Orientació

El CAOM se desarrolló en la localidad de Pina de Montalgrao con un terreno mayoritariamente boscoso de pinos y robles y en vertiente, con abundancia de vaguadas y otros elementos de relieve, pero bastante limpio de vegetación en casi todo momento. En la última parte de la prueba había una zona muy interesante técnicamente. El CAX Orientació conseguía buenos resultados y recogía hasta tres diplomas. Arnau Benito se proclamaba subcampeón autonómico de Orientación en Media Distancia en la categoría M-16 y Martín Aragón recogía el diploma como tercer clasificado. En la categoría F-12, Alba Prats obtenía el diploma por finalizar en 3ª posición. En la categoría F-21B, (categoría puntuable para la LACV, pero por el CAOM), Carmen Ferrando llegaba en 3ª posición.

Alba Prats (dcha.), del CAX Orientació, con el diploma conseguido en el Campionat Autonòmic. / CAX Orientació

Al día siguiente, el paraje del Palancar de Barracas albergaba la 7ª prueba de la LACV y a la vez era una prueba de la Liga Aragonesa de Orientación. El CAX Orientació consiguió hasta seis medallas más. En categoría F-12, Aitana Benito llegaba en la 1ª posición mientras que Alba Prats conseguía la 3ª plaza. En la categoría M-16 se conseguían dos medallas más y Arnau Benito llegaba en 1ª posición y en la 2ª Martín Aragón. Por otro lado, en la categoría M-21B, Manolo Peiró entraba en la 2ª posición y en la categoría Open Naranja, Paula Mollà también finalizaba en el 2.º puesto de la clasificación.

Una atleta del CAX Orientació en el primer puesto del podio. / CAX Orientació

Al finalizar las dos pruebas del IV Trofeo Alt Palància, el CAX Orientació recogía un total de 5 premios en diferentes categorías: Arnau Benito (M-16) y Paula Mollà (Open Naranja) como primeros clasificados; Alba Prats (F-12) y Martín Aragón (M-16) como segundos; e Inés Aragón (F-12) como tercera clasificada. En la clasificación de la LACV, el CAX Orientació se sitúa en el Top5.

Liga de Verano 2026

La temporada de orientación hace ahora un paréntesis en los meses de verano y las pruebas de la Lliga Autonòmica (LACV) y la Liga del Sudeste (LSE) se retomarán a principios de septiembre y la Liga Española (LEOP) el último fin de semana de agosto. Pero el CAX Orientació no parará hasta final de junio.

En junio el club de Xàtiva participará en los Entrenamientos Técnicos de Orientación – Liga de Verano 2026 de la provincia de Alicante. Estas pruebas han sido organizadas por el C. O. San Juan, C. E. Colivenc y CEAM-O Ibi. Los entrenamientos tienen carácter de promoción, y están abiertos a todos los aficionados de cualquier edad que quieran participar. Sirven para entrenar la lectura del mapa por montaña o por zonas urbanas, la elección de itinerarios, y con diferentes modalidades de carrera, con relevos, lineal o score, y salidas escalonadas, en masa o a la caza.

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Deportistas del CAX Orientació en el podio del Campionat Autonòmic. / CAX Orientació

CESA 2026

A mediados de junio el CAX Orientació estará muy pendiente del CESA. Al final serán dos los corredores del CAX Orientació (Arnau Benito y Martín Aragón) convocados por la FEDOCV para representar al País Valenciano en la categoría Cadete en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Orientación en Edad Escolar (CESA 2026) que se disputará en Jerez de los Caballeros y Barcarrota (Badajoz-Extremadura) el 19, 20, 21 y 22 de junio.