El club de camp Bixquert de Xàtiva acogió una nueva edición del circuito nacional As Young Tour

La pasada semana, las pistas del Club de Camp Bixquert de Xàtiva acogieron, por segunda vez, un nueva edición del AS Young Tour by IBP Tenis, uno de los principales circuitos juveniles de tenis de España, reconocido oficialmente por la Real Federación Española de Tenis, como Circuito Nacional, que cuenta además con respaldo del Diario deportivo AS, y cuyo objeto es ofrecer a jóvenes, desde la categoría Benjamín hasta la Junior, espacios de competición con una estructura similar a la de los circuitos profesionales de adultos, donde además de promocionar a nuevos tenistas, se intentan inculcar valores como el respeto, la igualdad y la inclusión, y conseguir consolidar el AS Young Tour como una plataforma de desarrollo para jóvenes talentos que aspiran a competir en niveles profesionales.

Tras una semana de extenuante competición, el torneo se cerró el pasado domingo, con la celebración de nueve finales, seis masculinas y tres femeninas, donde compitieron las futuras promesas del tenis nacional. El desarrollo del torneo estuvo supervisado por Juan Ballester Castells, como director, y Ximo Revert Cuenca, como juez árbitro. En Sub-18 masculino, Egor Khomiakow, se proclamó campeón en tres sets, con un super-tiebreak resuelto por 10-6. En Sub-16, la final fue la más igualada de la semana: Borja López Gandía, se llevó el título también en tres sets, con un super-tiebreak que llegó hasta el 10-8. En Sub-14, Ignas Dockus, se proclamó campeón en dos sets. En Sub-12, Nicolás Reynoso Terol, necesitó tres sets para alzarse con la victoria, tras ganar un disputadísimo super-tiebreak. En Sub-10, Andrés Leal Alonso se llevó el título tras vencer en dos sets.

El presidente del Club de Camp Bixquert, Álvaro Sancristóbal, haciendo entrega de la invitación al campeón del torneo Junior masculino sub-18, Egor Khomiakow / Levante-EMV

En el cuadro femenino, Alejandra Ribón Almasán, se proclamó campeona de Sub-18 en tres sets, con un super-tiebreak resuelto por 10-5. En Sub-16, Demaya Dobrilova Dimova, cosiguió una victoria más holgada, en dos sets. Destacó la actuación de Alicia María Cebuc, que disputó las finales de dos categorías —Sub-16 y Sub-18—, lo que da una idea de su polivalencia y del nivel que demostró a lo largo de toda la semana. En Sub-12 femenino, Vera Díaz Bañón, cerró su final en dos sets. Los campeones de Sub-18, masculino y femenino, se llevaron algo más que el trofeo, al obtener una wildcard para la cita del próximo Máster IBP Tenis 2026, un torneo que reúne a los mejores jugadores del circuito al final de temporada, y al que solo se accede por ranking o por invitación directa.

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Aprovechó el evento el club de Camp Bixquert para celebrar una jornada de puertas abiertas, donde se inauguró la temporada estival de su piscina, una de las primeras en abrir de la comarca de la Costera, y convertir al club inmerso en las estribaciones de la Sierra Grossa, en un referente para celebrar las competiciones de los torneos nacionales de tenis, donde además se puede disfrutar del pàdel, la natación, y de un moderno gym, además de un restaurante con vistas a los espacios forestales de Bixquert, bien cercano a las rutas senderistas locales en dirección a la Cova Negra y Bellús. Por todo ello, los organizadores del AS Young Tour, optaron de nuevo por el Club de Xàtiva, para celebrar otra eliminatoria de este Circuito Nacional