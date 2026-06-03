La Coordinadora de Pensionistas y Compromís plantan el "roure valencià" en el parque de Sant Rafel de Ontinyent

El pasado lunes tuvo lugar la plantación del "rour valencià" otorgado a la Coordinadora de Pensionistas de la Vall d'Albaida el pasado mas de mayo en los premios "Roure Valencià 2026" coordinados por Compromís por Ontinyent. El acto, que se trasladó al parque de Sant Rafel como lugar de plantación del árbol, coincidía con la concentración quincenal de la Coordinadora de Pensionistas en defensa de los servicios públicos, y la concentración del Sindicato de Vivienda de Ontinyent para reivindicar el derecho a una vivienda digna y oportunidades para la juventud. El portavoz de Compromís por Ontinyent, Nico Calabuig, acompañado por la regidora M. Àngels Moreno y el regidor Gabriel Portero, participaron en la cita y remarcaron "la importancia de tener un tejido social vivo, que levante la voz en defensa de los derechos de todas y todos".

En palabras de Nico Calabuig, “este lunes nos hemos sumado a la concentración del Sindicato de Vivienda de Ontinyent para defender el acceso a una vivienda digna para todas las personas como un derecho básico. También hemos acompañado la Coordinadora de Pensionistas en su concentración quincenal en defensa de la sanidad pública, la educación pública y las pensiones. Y junto con todas estas reivindicaciones, hemos celebrado un acto emotivo, plantando en equipo el roble que otorgamos el pasado mas de mayo a la Coordinadora de Pensionistas”.

“Este roble representa raíces, dignidad, lucha colectiva por Ontinyent y la Vall d'Albaida, y un firme compromiso con los avances sociales y nuestra identidad como pueblo. Estos hechos definen la tarea constante e incansable de la Coordinadora de Pensionistas, a quienes agradecemos una vez más su trabajo y dedicación. A partir de ahora, el roble tiene una nueva casa que será el parque de Sant Rafel. Celebramos que se haya escogido esta ubicación, y esperamos que crezca fuerte y pronto nos ofrezca una sombra fresca, como la que necesitamos en toda nuestra ciudad para protegernos y dar respuesta a la Emergencia climática”, apuntaba Calabuig.

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Por su parte, el portavoz de la Coordinadora de Pensionistas de la Vall d'Albaida, José Antonio Rodríguez, explicaba que “hemos hecho un acto emotivo, hemos plantado este pequeño roble que nos concedió Compromís, que algún día será un gigante, y que, en cierto modo, va a representarnos. Queremos que crezca cómo queremos que crezca la Coordinadora de Pensionistas, y a su sombra poder luchar por todos los derechos y todos los servicios públicos que tanto han costado de conseguir, y que parece que ahora nos quieren quitar. Por lo tanto, aquí estaremos, como el roble, y haremos toda la fuerza que podamos”.