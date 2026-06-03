Tribuna
La distància a l’hospital no es mesura només en quilòmetres
El Teatre Echegaray d'Ontinyent acull aquest divendres 5 de juny la 3ª Jornada del Comité de Bioética Asistencial del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, un espai de reflexió que s’ha convertit en una cita de referència al nostre territori
Hi ha distàncies que no entenen d’aritmètica. Es tracta dels espais de separació que existeixen entre la ciència, les pràctiques sanitàries i els valors de la societat. Són línies, de vegades rectes, de vegades sinuoses, que allunyen el sistema sanitari de les persones, la medicina que es practica als hospitals i als centres de salut dels pacients i dels seus drets.
Per transitar eixos camins pedregosos i reduir distàncies va nàixer fa més de vint anys el Comité de Bioètica Assistencial del departament sanitari Xàtiva-Ontinyent. Vint anys edificant ponts entre els professionals i els pacients, entre els centres sanitaris i la comunitat, entre l’excel·lència científica i els valors que compartim com a societat o que de vegades, també, ens fan dissentir. Ponts alçats des de la convicció que les qüestions més importants de la sanitat no es resolen únicament amb el coneixement tècnic, sinó que també són necessàries la reflexió, la deliberació i el diàleg.
És precisament aquesta convicció la que inspira, des de fa ja tres anys, un cicle de jornades obertes a la ciutadania i als professionals, un espai de trobada on fer paleses les qüestions que ens interpel·len d’una forma directa com a societat i que exigeixen una mirada que vaja més enllà de l’assistència clínica. En anys previs, hem tractat temes tan rellevants com l’atenció a la dependència o les decisions al final de la vida, que van reunir al voltant de tres-centes persones al Gran Teatre de Xàtiva per escoltar i debatre amb professionals de referència, responsables públics i entitats, per compartir experiències i reflexionar. Un exercici que ha anat guanyant pes any rere any.
La tercera edició, que celebrarem d’ací a pocs dies, significa molt més que una nova convocatòria. Representa la consolidació d’una jornada que s’ha convertit en una cita de referència al nostre territori. Un espai que ha sabut reflectir i posar a l’agenda qüestions que afecten directament la qualitat de vida i la salut de les persones.
Enguany hem decidit centrar-nos en un gran repte del nostre temps: l’equitat en l’accés a l’atenció sanitària. I ho farem amb el títol “El principi de justícia en la gestió de la sanitat: el repte de garantir l’equitat a tot el territori”. Una realitat que afecta les zones rurals i d’interior, on la dispersió geogràfica, l’envelliment de la població i les dificultats de cobertura assistencial plantegen desafiaments cada vegada més complexos.
Garantir la igualtat d'oportunitats
Parlar de justícia en sanitat és preguntar-nos com podem distribuir els recursos disponibles, com podem garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a serveis de qualitat o com podem evitar que el lloc on viu una persona condicione la possibilitat de rebre una assistència adequada. Però justícia també és reflexionar sobre aquelles fronteres on el sistema sanitari no arriba per si sol i on la implicació de la comunitat resulta imprescindible. I és justícia igualment saber assumir el repte sense fer trontollar la sostenibilitat del sistema sanitari o la pròpia salut dels seus professionals.
Per tot això hem volgut que la jornada se celebre enguany al Teatre Echegaray d’Ontinyent, un territori que coneix de primera mà molts dels problemes que analitzarem i que, a més a més, acaba d’inaugurar hospital. I per fer-ho comptarem amb la presència de veus de gran importància procedents d’àmbits ben diversos: el president del Comité de Bioètica d’Espanya, Juan Carlos Siurana; Christian Bengoa, tot un referent en l’ambit de la gestió sanitària; o el professor Virgilio Pérez, de la Facultat d’Economia de la Universitat de València. A més, escoltarem de primera mà entitats diverses que fan un treball imprescindible a la nostra societat per suplir, i també reivindicar, les mancances del sistema sanitari.
Aquesta tercera jornada, que celebrarem el divendres 5 de juny, és una invitació a pensar junts. A escoltar-nos. A donar respostes compartides davant problemes complexos. Tenim la ferma convicció que no hi ha una altra manera de poder avançar més que el debat seré, plural i rigorós. Perquè la sanitat no depén només dels recursos, sinó que és una finíssima escultura que tan sols podrem tallar amb mans delicades i atenent a la mesura de les coses humanes.
*Agustí Escandell Garcia i Pablo Flors Villaverde són membres del CBA del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent.
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