Doble victoria y tercer doblete de Judith Tortosa en Basauri

La paratleta valenciana Judith Tortosa, del Club Atletisme Xàtiva y Proyecto Fer, ha vuelto a demostrar su calidad en el XXVIII Meeting de Basauri, una de las citas más prestigiosas del calendario español del atletismo paralímpico. La deportista se desplazó hasta la localidad vizcaína formando parte del equipo de tecnificación de FESA (Federación de Deportes de Personas con Discapacidad Física de la Comunidad Valenciana), y regresa con un doblete que ya empieza a ser tradición: victoria en los 200 y 100 metros silla de ruedas por tercer año consecutivo.

En la prueba de 200 metros, Judith Tortosa no dio opción a sus rivales y cruzó la meta con un crono de 37.36 segundos, imponiéndose con firmeza y dejando claras sus credenciales de cara a futuras competiciones. La prueba de 100 metros, sin embargo, tuvo un desarrollo más accidentado. En su primer intento, la atleta valenciana mostró unas sensaciones excelentes y una gran velocidad, pero un problema con el cronometraje impidió que el tiempo quedara registrado oficialmente. Obligada a repetir la prueba con prisas debido a los ajustes de horario del meeting, Tortosa no se amilanó y completó la distancia en 18.97 segundos, logrando así su tercera victoria consecutiva en ambas distancias dentro de esta prestigiosa cita internacional.

El Meeting de Basauri, incluido en el calendario internacional del atletismo paralímpico, contó con la participación de más de 250 deportistas procedentes de 12 países, con un total de 47 pruebas programadas. Además, el evento destacó por su carácter inclusivo, con pruebas abiertas en las que participaron conjuntamente atletas con y sin discapacidad, promoviendo los valores de integración y superación que definen al deporte adaptado.

Junto a Judith Tortosa, otros deportistas del Club Atletisme Xàtiva también dejaron su huella en Basauri. Martín Serena, en la categoría T35, firmó unos registros de 36.05 segundos en 200 metros y 16.43 segundos en 100 metros. Por su parte, Juan Manuel Martínez García, en la categoría F46, compitió en lanzamiento de disco con una marca de 21.76 metros y en lanzamiento de peso con 9.02 metros.

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Seleccionado para una concentración nacional

Además, se ha confirmado que Judith Tortosa ha sido seleccionada para formar parte de una concentración de seguimiento de Atletismo de la FEDPC (Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física). La concentración tendrá lugar del 4 al 7 de junio de 2026 en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Región de Murcia, donde la paratleta continuará su preparación junto a otros talentos del panorama nacional.