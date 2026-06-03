Una empresa impulsa la creación de 70 viviendas de alquiler social en el antiguo asilo de Xàtiva

Es una de las preocupaciones que marcan el día a día del ciudadano medio. La falta de alquileres a buen precio dado el incremento exponencial de los precios en un mercado inmobiliario asfixiado por la alta demanda -que supera a la oferta- causa que muchos vecinos de pequeñas y grandes ciudades se vean obligados a destinar gran parte de su sueldo a cubrir sus necesidades habitacionales. Xàtiva no escapa a esta tendencia y un proyecto impulsado por la firma Fidepatrimonio podría ayudar a dar respuesta, en parte, a esta problemática en la ciudad.

La firma, especializada en la gestión ética del patrimonio religioso, es la actual inquilina del antiguo asilo y residencia de ancianos San Antonio, que cerró sus puertas en 2020. Hace un año y medio -aproximadamente- sus responsables llegaron a un acuerdo de larga duración con la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, titulares del inmueble, para convertirse en los inquilinos de la propiedad.

Gonzalo Monfort, director de Relaciones Institucionales de Fidepatrimonio, atendió ayer a Levante-EMV y confirmó que el proyecto está en una fase «incipiente». De momento, han presentado un documento inicial -que se encuentra en fase de exposición pública- para la modificación puntual del suelo de la antigua residencia de ancianos.

El objetivo de la iniciativa es cambiar los usos marcados actualmente en el Plan General de Ordenacion Urbana (PGOU) de Xàtiva respecto al inmueble. La propiedad está calificada como «suelo urbano dotacional y zona asistencial». Desde la firma exponen que ofrecen «la posibilidad de transformar el edificio en viviendas sociales mediante una modificación puntual del PGOU, sustituyendo el uso Asistencial Privado en un Uso Residencial Dotacional (QR), pero también privado (vivienda social en régimen de alquiler)» y estiman que se podrían construir sobre unas 70 viviendas.

También confirman que «todo el proceso está en estudio» y que de momento no tienen claro el destino -por ejemplo- de la capilla que hay en el inmueble. En el informe apuntan que «la falta de vivienda social en Xàtiva es un problema creciente que refleja tendencias más amplias en la provincia de Valencia y en toda España.... el precio de la vivienda ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, especialmente en los últimos meses, con datos que indican una subida de entre 5% y 22% en el precio del metro cuadrado en comparación con el mismo periodo del año anterior». «La situación en Xàtiva refleja una combinación de factores locales y nacionales que agravan la crisis de vivienda social. Aunque existen esfuerzos institucionales para mitigar el problema, se requieren políticas más ambiciosas y sostenidas para garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos. La propuesta... ofrece la posibilidad de transformar el edificio en viviendas sociales... Es decir, transformarlo en un uso Residencial dotacional (QR) que está destinado a viviendas sociales de residencia permanente en régimen de alquiler, para colectivos desfavorecidos (personas mayores, discapacitadas o menores de 35 años, situaciones de vulnerabilidad, exclusión o emergencia habitacional)».

Consultados por los precios en los que se podrían mover los futuros alquileres en caso de que fructifique el proyecto, desde Fidepatrimonio comentaron que «actualmente el Plan Nacional de Vivienda se está debatiendo entre al gobierno y las comunidades autónomas, pero ese documento será el eje. Seguramente, estarán por debajo del mercado actual, claramente al alza».

Falta de vocaciones

Fue en enero de 2020 cuando se anunció que las monjas de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados iban a abandonar las instalaciones del asilo «San Antonio» de Xàtiva. La dirección de la congregación ordenó el cierre de la residencia de Xàtiva, que prestaba servicio a 69 personas mayores, por «falta de vocaciones». La congregación fundada hace más de 145 años (en 1873) por Santa Teresa Jornet.

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Entonces, se confirmó que el cierre fue ordenado desde Madrid y los ancianos fueron reubicados.