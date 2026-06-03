El Estiu Jove de Ontinyent llega con una decena de actividades de ocio en junio y julio

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la concejalía de Juventud, ha presentado una nueva edición del “Estiu Jove”, la programación de actividades de ocio y tiempo libre dirigida a la población joven de la ciudad para los meses de junio y julio. La propuesta incluye más de una decena de actividades pensadas para ofrecer alternativas de ocio saludable, fomentar la convivencia entre los y las jóvenes y aprovechar los espacios públicos de la ciudad con iniciativas atractivas y adaptadas a sus intereses.

La programación arrancará este sábado 6 de junio con una tarde de piscina con toboganes y música en la piscina municipal, una actividad gratuita que se desarrollará entre las 16:00 y las 20:00 horas. La semana siguiente, el sábado 13 de junio, tendrá lugar una de las novedades de esta edición: una partida de “laser tag” en el parque de las Mamás Belgas, una propuesta que requerirá inscripción previa y que permitirá a los participantes disfrutar de una experiencia lúdica y de aventura al aire libre.

Entre las actividades previstas destaca también la celebración de los conciertos jóvenes, programados para el sábado 20 de junio en la plaza Poeta Ausiàs March, así como el servicio de autobús gratuito a Gandia para la noche de San Juan, el martes 23 de junio, una iniciativa que vuelve después del éxito registrado en anteriores ediciones y que facilitará el desplazamiento de los jóvenes que quieran disfrutar de esta tradicional celebración en la playa.

La programación incluye igualmente dos sesiones de cine joven a la fresca en el patio de la Casa del Delme, previstas para los días 26 de junio y 31 de julio. En estas citas, los asistentes podrán llevar su cena mientras disfrutan de la proyección, complementada con picadeta y bebida ofrecidas por la organización.

Otra de las actividades destacadas será la discomóvil joven prevista para el 27 de junio en la Glorieta, una propuesta musical pensada para convertirse en punto de encuentro de la juventud de la ciudad durante las primeras semanas del verano. Ya durante el mes de julio, el “Estiu Jove” continuará con nuevas sesiones nocturnas de piscina con toboganes y música los días 3 y 24, una fórmula que ha despertado un notable interés en las últimas ediciones. También se ha programado una fiesta Holi y de la espuma el 10 de julio en el polideportivo municipal, siendo necesaria inscripción previa. Además, el viernes 17 de julio tendrá lugar una salida al parque acuático Aqualandia de Benidorm, que incluirá transporte, entrada y comida por un precio de 30 euros.

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Actividades consolidadas

El regidor de Juventud, Àlex Borrell, explicaba que la programación “combina actividades que ya se han consolidado y tienen una gran aceptación entre la juventud con nuevas propuestas que nos permiten continuar ampliando y renovando la oferta de ocio”. Borrell explicaba también que “esta programación tan extensa ha sido posible gracias a la ampliación presupuestaria que se ha hecho para atender a las demandas de la ciudadanía en el proceso Ontinyent Participa”. Àlex Borrell incidía en que “hemos preparado una programación variada que ofrece opciones para gustos muy diferentes, desde las actividades deportivas y acuáticas hasta la música, el cine o las excursiones”. El regidor añadía que “queremos que la juventud sienta que el ayuntamiento continúa apostando por generar espacios de encuentro y experiencias de su interés, planteadas atendiendo ideas de los propios jóvenes, para disfrutar más del momento del año en el cual disponen de más tiempo libre, como es el verano”. La información detallada sobre horarios, inscripciones y requisitos de participación podrá consultarse en las redes sociales municipales.