Feliu Terol consigue el bronce en el Máster de Gijón

El deportista del Club Bádminton Xàtiva Feliu Terol rozó la final del Máster Sub-17, disputado el pasado fin de semana en Gijón, un torneo que reunió a 107 deportistas. El jugador setabense se quedó a las puertas de disputar la final del campeonato, tras caer en semifinales, logrando la medalla de bronce.

En la prueba individual, Feliu Terol quedó encuadrado en el grupo donde logró imponerse a sus dos rivales sin demasiados apuros, logrando así el acceso a las semifinales, que se disputarían el domingo 31 de mayo. En la semifinal se cruzó con Nil Leiva en un gran encuentro por parte de ambos deportistas, y donde la igualdad fue la tónica general a lo largo de los 45 minutos de duración del encuentro. En el primer set se impuso Feliu por un ajustado 21-18. El segundo set discurrió también con alternancia de puntos para ambos deportistas y en esta ocasión los rallys finales cayeron del lado de Nil, cerrando el set con 19-21 y forzando la disputa del tercer set. En el último set, Nil logró distanciarse en el marcador lo suficiente para sellar su pase a la final por 15-21 y dejó al setabense con el bronce.

En el apartado de dobles, Feliu y Diego estaban encuadrados en un competitivo grupo A, muestra de ello es que todas las parejas disputaron sus encuentros a tres sets con una gran igualdad. La pareja valenciana empezó con derrota frente al dúo formado por David Casas y Adrián Seijo, que se impuso por 21-17, 20-22 y 21-11. En el segundo cruce del día vencieron a la pareja formada por Daniel Álvarez y Xoán Balboa 21-10, 20-22 y 21-17. El resultado del otro partido dejó en el grupo un triple empate a puntos que se decidió por los puntos a favor, siendo la primera posición para David Casas y Adrián Seijo, quedando Feliu y Diego en segunda posición del grupo A y con el correspondiente bronce.

Campeonato Autonómico Escolar

El Club Bádminton Xàtiva se alzó con seis medallas en el Campeonato Autonómico Escolar, sumando los tres jugadores del club que compitieron dos oros, dos platas y dos bronces. Xàbia acogió el Campeonato Autonómico Escolar de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en las categorías infantil y cadete, en el que participaron en la categoría infantil, Arnau Ballester y Pascual Pardo, tanto en la prueba de dobles como en la de individual, mientras que Martin Cerver compitió en la categoría cadete.

En la prueba de individuales de categoría infantil, Pascual Pardo y Arnau Ballester consiguieron imponerse a los dos adversarios en la fase de grupo para acceder a la final que enfrentó a los dos deportistas setabenses. Finalmente, la final cayó del lado de Arnau Ballester, que consiguió en oro y la plata fue para Pascual Pardo. En el apartado de dobles, Arnau Ballester y Gerard Cantos (CB Teulada) consiguieron el pase a la final tras vencer los dos partidos de la fase grupal. Por otro lado, Pascual Pardo y Sergi Cucart (CB Drop Valencia) cedieron en la fase de grupo frente a Ishaan Bhartiya y Ángel Megias del CB El Campello, quedando fuera de la final y con el bronce. La final cayó del lado de Arnau y Gerard frente a la pareja de El Campello, para alzarse con el oro.

En la categoría cadete, Martin Cerver participó en las pruebas de individual y dobles. En individual quedó a las puertas de acceder a la final y tuvo que contentarse con el tercer puesto y el correspondiente bronce. En dobles las cosas fueron mejor y lograron acceder a la final, donde Martin Cerver e Irene Rodríguez (CB Manises) se jugaron el oro frente a la pareja formada por Pau Ibañez y Josep Ivars, en un gran encuentro a tres sets de mucha igualdad, donde finalmente Martin e Irene cedieron, quedando con la plata.

3ª Concentración Autonómica

El CB Xàtiva también estuvo presente en la tercera concentración autonómica Se Busca Campeón (SBC) y de selecciones sub-15 y sub-17, que tuvo lugar el pasado sábado en Alicante. En el Centro de Tecnificación Deportiva, CTD, desde las 16.30 hasta las 19.30 horas, se dieron cita cerca de 30 deportistas de clubes de la Comunitat Valenciana para afrontar una nueva jornada de entrenamiento de los grupos Se Busca Campeón y de las Selecciones Valencianas Sub-15 y Sub-17. Al cargo de la sesión estuvieron MªJesús Almagro y Javier Alcázar, respaldados por el resto de técnicos participantes.

En esta ocasión, los deportistas participantes en el apartado Se Busca Campeón fueron Aarón Fasanar y Adolfo Costa, que no pudo asistir por lesión. En el apartado de selecciones, los jugadores convocados fueron Joel Mahiques, Arnau Ballester, Irene Orquín, Meshack Martínez y Martina Molina, además de Feliu Terol, que no pudo asistir por encontrarse en plena competición en Gijón.

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Próximas competiciones

El Bádminton Xàtiva disputará este próximo fin de semana el Spanish International U19, en València. Será del 5 al 7 de junio en las instalaciones deportivas del Polideportivo Cabañal, donde se darán cita algunos de los mejores deportistas del ámbito nacional e internacional, con una gran presencia de deportistas europeos. El Club Bádminton Xàtiva contará en esta edición con la mayor representación del club hasta el momento, con la presencia de cinco deportistas: Ximo Torres, Feliu Terol, Meshack Martínez, Martina Molina e Irene Orquín, que participarán en la prueba de dobles mixto. Además, Feliu Terol también ha conseguido clasificarse en la de dobles masculino, junto a Diego Gázquez.