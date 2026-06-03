Se fractura el húmero tras tropezar con una baldosa en una céntrica calle de Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha reconocido el derecho de un vecino a ser indemnizado en la cantidad de 4.263 euros por las lesiones físicas sufridas como consecuencia de una caída que se produjo en enero de 2023 cuando transitaba por la Avenida República Argentina, tras determinarse que el accidente tuvo relación con un pequeño desperfecto detectado en la acera.

Al parecer, el hombre tropezó con una baldosa que se encontraba rota y acabó en Urgencias del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva tras sufrir una fractura del húmero que le limitó los movimientos. El sujeto, que precisó de rehabilitación con un fisioterapeuta, solicitó una indemnización al ayuntamiento que ha derivado en una resolución favorable en la que la administración admite su responsabilidad patrimonial en los hechos.

Un informe del arquitecto técnico municipal avaló la versión del reclamante tras comprobarse en una inspección que existía una loseta de cuatro pastillas rota de la que faltaba una porción, lo que generaba un hueco "susceptible de generar caídas por tropiezos".

La compañía aseguradora del ayuntamiento, en cambio, se pronunció de manera desfavorable a la indemnización solicitada por el vecino, apelando en primer lugar a la prescripción de los hechos (por la demora en la tramitación del expediente). La firma también indicó que la zona de la caída cuenta con una superficie de paso "suficientemente amplia y en buen estado de conservación", a tiempo que recalcó que el desperfecto en la acera resultaba "claramente visible", lo que lo hacía "fácilmente evitable por los peatones", de modo que, según la aseguradora, "no podría pasar desapercibido por un peatón que circule con un mínimo de diligencia".

El debate sobre las caídas en la vía pública

"La vía pública no está exenta de peligros para el peatón y si cualquier bache, desconchado, humedad o pendiente se entiende causa eficiente para la producción del daño se está convirtiendo a la Administración en aseguradora universal de todo evento dañoso producido en su término, entendiendo que el necesario autocontrol en la deambulación excluye la responsabilidad de la Administración en los caos en los que el obstáculo o desperfecto fuera fácilmente apreciable", indicó la compañía.

Pese a estas apreciaciones, el consistorio setabense entiende que sí que concurre responsabilidad patrimonial en este caso a raíz del informe técnico encargado para esclarecer los hechos. Del importe total de la indemnización, el ayuntamiento solo se tiene que hacer cargo de 2.500 euros en concepto de franquicia, puesto que la cantidad restante (1.763 euros) correspondería abonarla a la compañía aseguradora de acuerdo con la póliza de responsabilidad suscrita entre ambas partes, tal como se desprende del acuerdo de la junta de gobierno local adoptado el 18 de mayo.