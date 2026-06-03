Miquel Castalla deja el banquillo de la UD Canals

La Unión Deportiva Canals ha comunicado oficialmente que Miquel Castalla no ocupará el banquillo del primer equipo de cara a la próxima temporada 2026-2027.

Después de finalizar la presente campaña, la junta directiva de la UD Canals y el técnico separan sus caminos. Desde el club han querido agradecer públicamente "el trabajo, la dedicación y la profesionalidad" que Castalla ha demostrado al frente del equipo durante la temporada que ha estado al cargo de la plantilla.

La UD Canals "quiere desearle la mejor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales y personales, recordando que Canals siempre será su casa". El club de la Costera no ha comunicado quien será el entrenador que sustituya a Miquel Castalla la próxima temporada.

Noticias relacionadas

La UD Canals ha acabado esta temporada en la novena posición del grupo 5 de la Segunda FFCV, quedando entre los equipos situados en mitad de la tabla, con un total de 37 puntos, muy alejado del campeón de la competición, con 42 puntos menos que el primer clasificado, el Catarroja CF, que ha concluido la liga con 79 puntos.