Ontinyent amplía las plazas de la Escuela de Verano para admitir el 100% de las solicitudes en primera opción

El Ayuntamiento de Ontinyent ampliará las plazas de la Escuela de Verano Municipal 2026 para garantizar la admisión del 100% de las solicitudes presentadas en primera opción por las familias. La decisión, que se hará efectiva con la publicación esta semana al tablón de anuncios municipal del decreto de admisión, supone incrementar de 360 a 397 las plazas inicialmente previstas, atendiendo así la totalidad de la demanda registrada.

El pago se podrá hacer desde la mañana de este jueves al apartado de autoliquidaciones de la web municipal. Para hacer posible esta ampliación, el consistorio asumirá un gasto extraordinario de 35.000 euros, una inversión adicional que permitirá reforzar los recursos humanos y materiales necesarios para dar respuesta a las necesidades de las familias ontinyentines durante el periodo estival.

La regidora de Política para las Personas, Paula Soler, destaca que “desde el primer momento manifestamos la voluntad de trabajar para que ninguna familia se quedara fuera de un servicio tan importante para la conciliación. Una vez analizada la demanda y la viabilidad técnica y económica de la ampliación, hemos hecho un esfuerzo presupuestario importando para poder atender todas las solicitudes presentadas en primera opción”. Soler explica que la decisión responde a la voluntad del gobierno municipal de c"ontinuar adaptando los servicios públicos a las necesidades reales de la ciudadanía". “La Escuela de Verano es un recurso muy valorado por las familias porque combina actividades educativas, deportivas y lúdicas con una función fundamental de apoyo a la conciliación laboral y familiar. Por eso hemos considerado prioritario hacer este esfuerzo y ampliar las plazas disponibles”, señala.

Adaptar els ervicio a las demandas

La regidora incidía igualmente en que esta respuesta municipal es coherente con el trabajo desarrollado durante los últimos años para consolidar y ampliar la oferta estival dirigida a la infancia y la adolescencia. “Hemos ido adaptando el servicio a las demandas que nos trasladan las familias, mejorando la accesibilidad, la flexibilidad y la capacidad de atención. Con esta ampliación volvemos a demostrar que escuchamos las necesidades de la ciudadanía y actuamos para dar respuesta en las mismas”, manifestaba.

La Escuela de Verano Municipal se desarrollará entre el 29 de junio y el 31 de julio en los centros educativos habilitados para este programa, ofreciendo actividades adaptadas en las diferentes edades de los participantes. La Escuela de Verano para niños y niñas de 2 a 11 años tendrá lugar en horario de 9:00 a 14:00 horas, con servicio de aula tempranera de 8:00 a 9:00, en los centros educativos CEIP Martínez Valls, CEIP Lluís Vives y CEIP Bonavista, con las 397 plazas ahora aprobadas. A ellas se tiene que añadir las 50 de la Escuela de Verano para adolescentes de 12 a 16 años, que en este caso se desarrollará al Polideportivo Municipal, en horario de 10:00 a 14:00 horas en las mismas fechas.