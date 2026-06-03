Pablo Bou y su Peña Perfect Team llevan a la Vall d’Albaida a lo más alto de España en el Campeonato de Colombicultura

Hay victorias que trascienden el deporte. Triunfos que no solo levantan un trofeo, sino también la emoción de todo un pueblo, el orgullo de una comarca y el recuerdo de quienes sembraron una pasión desde la infancia. Así se vivió en la Vall d’Albaida el histórico Campeonato de España de Colombicultura donde Pablo Bou, de la peña Perfect Team de Albaida, logró tocar el cielo y convertirse en el primer campeón nacional de la comarca.

Entre lágrimas, abrazos y aplausos interminables Pablo, el nuevo campeón, todavía intenta asimilar lo conseguido. “Me siento muy orgulloso. Es mi primer título nacional, pero además era la primera vez que se celebraba un campeonato de España en la Vall d’Albaida y soy el primero de la comarca que consigue ganarlo. Es una felicidad imposible de explicar”, confiesa emocionado este vecino de Benissoda. Detrás del triunfo hay toda una vida dedicada al mundo de los palomos.

Desde niño, creciendo entre jaulas, tardes de vuelo y conversaciones de aficionados, la colombicultura ha formado parte de su historia personal y familiar. “Llevo toda mi vida en este mundo. Aunque no siempre compitiendo federativamente, nunca he dejado de vivir los palomos”, recuerda Pablo Bou. Y precisamente esa pasión heredada, silenciosa y constante, es la que da aún más valor a una victoria que muchos sienten como propia. Porque en la Vall d’Albaida, la colombicultura no es solo una afición: es tradición, identidad y sentimiento. En muchos pueblos de la comarca, los palomos forman parte de la memoria colectiva, de las reuniones entre amigos, de las generaciones que han aprendido a amar este deporte casi desde la cuna. El campeonato dejó momentos imborrables. El más emocionante, asegura, llegó durante la segunda tarde de competición, cuando el palomo “En Boca de Tots” realizó una actuación que ya forma parte de la historia reciente de este deporte.

"Todos los que estábamos allí supimos que estábamos viendo algo único. Fue una suelta para enmarcar y creo que nadie la olvidará jamás”, explica. Pero el instante que quedará grabado para siempre en su corazón llegó al final. La entrega de trofeos. Su gente rodeándolo. Los abrazos. Las miradas cómplices. El trofeo elevándose al cielo de la Vall d’Albaida mientras la emoción vencía a las palabras. “Sin duda fue el momento más especial de mi vida deportiva”, reconoce Pablo.

Una tradición viva y querida en la comarca

El campeón quiso dedicar este logro a quienes lo acompañaron desde el principio del camino. A Teo Ases y Pep Descals, quienes le enseñaron el amor por la colombicultura; a su familia, apoyo incondicional en cada paso; a la peña “Pensat i Fet” de Llíria por criar al palomo campeón; a la sociedad de Alfarrasí, donde encontró las puertas abiertas cuando empezaba; y a sus compañeros de la penya “Perfect Team”: Boro, Gerard y Ferran.

"Este campeonato también es suyo”, asegura. Más allá de una medalla o un reconocimiento nacional, esta victoria simboliza el orgullo de toda una comarca que sigue manteniendo viva una de sus tradiciones más queridas. En tiempos donde muchas aficiones luchan por sobrevivir al paso de los años, la Vall d’Albaida volvió a demostrar que la pasión por la colombicultura sigue latiendo con fuerza.

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El campeón mira al futuro con esperanza y lanza un mensaje claro: “Quizá hoy haya menos afición que antes, pero si seguimos dando visibilidad a este deporte, los jóvenes descubrirán todo lo que significa. La colombicultura no es solo competir; es amistad, sentimiento y una forma de vivir”. Y mientras sus palabras resuenan entre quienes lo escuchan, la Vall d’Albaida celebra algo más grande que un título: celebra el orgullo de sentirse representada por uno de los suyos, Pablo Bou.