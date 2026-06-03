Xàtiva inicia la restauración de una de las figuras más icónicas del Corpus

Xàtiva celebra esta semana la festividad del Corpus Christi con una programación que combina tradición, patrimonio y cultura popular, y que este año tiene como principal novedad el inicio de los trabajos de conservación y restauración de El Turc, una de las figuras históricas de cartón que forman parte de la colección de gigantes del Museo del Corpus de Xàtiva.

La intervención está siendo desarrollada por el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València (IRP-UPV), bajo la dirección de Antoni Colomina, y da continuidad a la colaboración entre ambas instituciones para la recuperación de este singular conjunto patrimonial. En años anteriores, el mismo equipo ya restauró otros dos gigantes de la colección, que actualmente pueden contemplarse en el museo.

La figura de El Turc presenta diversas alteraciones derivadas del paso del tiempo, del uso festivo y de las condiciones de conservación que ha sufrido a lo largo de su historia. Entre las principales afecciones destacan deformaciones del soporte de cartón, especialmente en el rostro, fracturas estructurales, acumulaciones de suciedad, barnices envejecidos y repintes que dificultan la correcta lectura de la obra.

Los trabajos permitirán recuperar la estabilidad estructural y la apariencia original de la pieza mediante la corrección de deformaciones, la limpieza de la policromía, el tratamiento de la estructura interna de madera afectada por insectos xilófagos y la reconstrucción de los elementos perdidos. El objetivo es garantizar su conservación a largo plazo y favorecer su incorporación al discurso expositivo del Museo del Corpus de Xàtiva, contribuyendo así a la difusión y puesta en valor del patrimonio festivo de la ciudad.

Precisamente, los gigantes del Corpus serán también protagonistas durante estos días, ya que podrán visitarse en las puertas de la Iglesia Colegial de Santa María – La Seu desde mañana jueves 4 de junio y hasta el domingo 7 de junio al mediodía. La exposición permanecerá abierta en horario de mañana, de 10 a 14 horas, y de tarde, de 17 a 21 horas.

Programación del Corpus

La programación del Corpus arrancará mañana jueves 4 de junio con la celebración, a las 19.30 horas, de la Misa del Corpus Christi en la Iglesia de San Francisco. A continuación, a las 20 horas, la plaza de la Seu acogerá el tradicional Pregón del Convit, acto en el que se presentará oficialmente el cartel anunciador del Corpus, obra del artista J. Daniel Sanz Sanchis, así como los nuevos trajes de los personajes de los angelitos. Durante la velada también se rendirá un reconocimiento público a Sebastián Garrido Rico y tendrá lugar el pregón a cargo de Pep Gimeno «Botifarra», con el acompañamiento musical de la rondalla de la Escola de Danses de Xàtiva.

Los actos continuarán el sábado 6 de junio con la misa dedicada a los niños y niñas de Primera Comunión, que se celebrará a las 18 horas en la Colegiata.

Finalmente, el domingo 7 de junio tendrá lugar la jornada central de la festividad. A las 10.30 horas se celebrará la Misa Mayor del Corpus Christi en La Seu, mientras que la Iglesia de San Francisco acogerá misas a las 13 y a las 18 horas. Ya por la tarde, a las 18 horas partirá desde la plaza de la Seu la procesión cívica, que dará paso a las 19 horas a la tradicional procesión religiosa por las calles de la ciudad.

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De esta manera, Xàtiva vuelve a vivir una de sus celebraciones más arraigadas, en una edición marcada por la conservación de su patrimonio festivo y por la puesta en valor de uno de los elementos más emblemáticos de la fiesta, como son los gigantes del Corpus.