Xàtiva programa visitas guiadas con motivo del Corpus y de la conmemoración de la quema de la ciudad

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Xàtiva, Raquel Caballero, ha presentado este miércoles la programación especial de visitas guiadas que se desarrollarán durante el mes de junio con motivo de dos de las citas más significativas del calendario local: la festividad del Corpus Christi y la conmemoración de la Quema de Xàtiva de 1707, una de las efemérides más importantes de la historia de la ciudad.

El objetivo de esta iniciativa es acercar a la ciudadanía y a los visitantes el patrimonio histórico, cultural y festivo de Xàtiva a través de experiencias guiadas que permitan conocer de cerca los episodios y las tradiciones que han marcado la identidad setabense.

En el marco de la celebración del Corpus, se han programado dos visitas guiadas los días 5 de junio (18.30 horas) y 6 de junio (11.00 horas), con un aforo máximo de 50 personas por sesión.

En cuanto a la conmemoración de la Quema de Xàtiva, se ofrecerán tres visitas específicas para profundizar en los hechos ocurridos tras la Guerra de Sucesión y las consecuencias que marcaron el futuro de la ciudad. Estas visitas tendrán lugar el 12 de junio a las 18.30 horas, y los días 13 y 20 de junio a las 11.00 horas, con un aforo máximo de 50 personas.

Además, la programación incluye la visita teatralizada «El Misterio de Fray Tomás», una propuesta especialmente pensada para el público familiar que combina patrimonio, historia e interpretación teatral para ofrecer una experiencia inmersiva a los participantes. Esta actividad contará con un aforo máximo de 30 personas y se realizará los días 14 de junio a las 11.00 horas, 19 de junio a las 20.00 horas, 20 de junio a las 22.00 horas, 26 de junio a las 20.00 horas y 27 de junio a las 20.00 horas.

Redescubrir la historia

La concejala de Turismo, Raquel Caballero, ha destacado que «estas visitas constituyen una magnífica oportunidad para redescubrir nuestra historia y nuestras tradiciones, poniendo en valor el patrimonio material e inmaterial de Xàtiva a través de actividades accesibles para todos los públicos». Además, Caballero ha subrayado que las visitas serán inclusivas para que todo el mundo pueda disfrutarlas. «Tenemos claro desde hace tiempo que es necesario realizar visitas en las que todas las personas puedan participar. Estas, en concreto, podrán ser disfrutadas por personas con diversidad visual y auditiva. Estas actividades están vinculadas al Plan de Sostenibilidad Turística, y hablar de sostenibilidad no es solo hablar de eficiencia energética, también es hablar de proteger y cuidar nuestro patrimonio para que todas las personas puedan disfrutarlo».

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Todas las visitas serán gratuitas, si bien será necesaria la reserva previa debido a la limitación de aforo. Las inscripciones podrán formalizarse a través de la página web de Xàtiva Turismo a partir de mañana jueves 4 de junio a las 10.00 horas, y también podrán realizarse de forma presencial en la Oficina de Turismo.