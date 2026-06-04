Aielo de Malferit pone coto a las sedes festeras y prevé multas de hasta 1.000 euros

El Ayuntamiento de Aielo de Malferit ha aprobado de forma definitiva la nueva ordenanza municipal reguladora de las actividades y horarios de las sedes festeras tradicionales de la localidad.

El ámbito de aplicación del reglamento se extiende a todas las comparsas de Moros i Cristians, a la Penya Taurina de Aielo de Malferit y a la de las fiestas de Sant Antoni. Se trata de colectivos que desarrollan actividad de forma continuada durante todo el año y reúnen festeros de todas las edades, constituyendo "manifestaciones cívicas y sociales de indudable valor", según remarca la normativa.

Al margen del régimen de la actividad habitual y el de los diferentes periodos festivos, el texto regula la posibildiad de autorizar de manera extraordinaria un número limitado de actividades adicionales vinculadas a la celebración o conmemoración de festividades de carácter popular, religioso, cívico o tradicional, acotando su horario a lo largo del año. Estos eventos serán autorizadas por el ayuntamiento previa solicitud de cada entidad festera con una antelación mínima de 20 días. En el correspondiente permiso se fijará el umbral del nivel de ruido consentido.

La ordenanza va acompañada de un régimen sancionador para asegurar su correcto cumplimiento. Realizar actividades de carácter extraordinario sin la previa autorización municipal u organizar eventos impropios de una sede festera tradicional tipo B se considerarán infracciones leves, castigadas con 300 euros de multa.

Las infracciones graves comportarán una penalización económica de 301 a 600 euros y son las siguientes: realizar actividades extraordinarias expresamente desautorizadas por el ayuntamiento, incumplir el horario establecido para los eventos con ambientación musical que fija la ordenanza, no atender las órdenes dictadas por los agentes de la Policía Local, superar los niveles de ruido o acumular tres faltas leves en un periodo de un año.

Por último, las infracciones muy graves se castigarán con multas que oscilan entre los 601 y los 1.000 euros. En esta categoría se incluyen dos actitudes reprochables: realizar la actividad de sede festera tradicional tipo B abierta a la pública concurrencia y acumular tres faltas graves en un periodo de un año.

Umbral máximo de ruido

Las sedes festeras tradicionales de Aielo tienen que estar debidamente identificadas con una placa expuesta en la fachada de cada inmueble. Los locales no podrán sobrepasar un nivel máximo de inmisión sonora de 90 decibelios en el interior, un umbral que los colectivos deberán controlar. Para hacerlo, el reglamento recomienda el uso de un equipo limitador de potencia acústica. Respecto a las actividades festivas organizadas en el exterior de los casales, los focos sonoros tendrán un nivel de ruido máximo de 100 decibelios.

Además, las comparsas obligatoriamente tendrán que limpiar la vía pública antes del cierre de los locales, procurando no sacar vidrio a la calle para evitar posibles accidentes y depositar la basura diariamente. El incumplimiento de esta obligación será sancioanda de acuerdo a la ordenanza de Policía y Buen Gobierno.

La norma da un poco más de manga ancha las comparsas que ostenten la Capitanía durante los Moros y Cristianos, autorizadas a organizar durante el año dos actividades extraordinarias fuera de las contempladas en la ordenanza.

El texto incluye un anexo donde se delimitan los horarios de apertura y cierre de las sedes festeras durante una veintena de días con actividades festivas tradicionales en la localidad. La jornada en la que los casales de las comparsas podrán permanecer abiertos más tiempo es en la Proclamació de Festes, cuando el cierre se fija a las 4.30 horas. El último día de festejos taurinos de verano (coincidiendo con la clausura de las fiestas) la peña taurina tendrá que poner fin a la ambientación sonora a las 4 de la mañana.