"Este año no hemos tenido aún desmayos de alumnos por el calor, pero la problemática es la misma"

Un año más, el calor está marcando el día a día de la última parte del curso en los centros educativos de las comarcas centrales. En el IES Simarro de Xàtiva ya han denunciado que están registrando temperaturas de hasta 35 grados en las aulas, pero la situación es compartida con muchos otros escenarios. Así, en los institutos Jaume I de Ontinyent y Sivera Font de Canals también constatan que la temperatura está siendo más que elevado durante estos días.

Rafael Gandia es el director del instituto emplazado en la capital de la Vall d'Albaida. Consultado por la situación explicó que "la situación es común en todos los centros. Las temperaturas en las aulas son elevadas, en algunos sitios no tenemos ni persianas y las piezas metálicas que sí hay con el calor constante y el sol pegando pueden convertirse en radiadores".

"Este curso no hemos tenido ningún caso de desmayos entre los alumnos por el calor, pero el año pasado sí. Algunas estancias como el salón de actos o las aulas de informáticas sí están climatizadas, pero allí no cabe todo el mundo. Yo creo que este año ya hemos llegado fácilmente a los 32 grados en el aula, que ya es mucho", comentó el director del IES Jaume I.

Consultado sobre si es partidario de la aplicación de la jornada intensiva para acabar a la una -medida que se pueda adoptar tras recibir ayer las últimas instrucciones de la conselleria- Gandia explicó que van a tramitarlo todo: "Estamos preparando el protocolo y esta semana lo plantearemos y transmitiremos a las familias".

Cabe recordar que un alumno movió en Change.org una petición para combatir el calor que se sufre en las aulas del instituto ubicado en Ontinyent: "No creo que hayamos llegado a los 37 grados que se dice ahí. Cabe apuntar que miramos las firmas recogidas -más de 2.500- y creo que la mitad procedían de Cataluña, no eran ni de nuestra ciudad, de la provincia o de la Comunitat Valenciana".

"En el salón de actos solo caben dos grupos"

Manuel García es el director del IES Sivera Font de Canals. También ha evaluado la problemática después de ser preguntado por este diario: "El año pasado sí tuvimos algún caso de desmayo entre los estudiantes, este de momento no. Seguramente, la semana que viene sí hagamos la jornada intensiva de 8 de la mañana a 13 horas del mediodía. Hemos de consultar al Consell escolar".

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"En algún momento también hemos trasladado clases a los patios. O al salón de actos, que sí está climatizado y allí solo caben dos grupos. En los centros no hay aires acondicionados en las aulas, es un proyecto que debería financiar conselleria, nosotros no tenemos dinero para esa inversión", comentó el director del IES situado en Canals.