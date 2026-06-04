La Diputación financia la reforma y ampliación de los ayuntamientos de Benissoda y Beniatjar

La Diputació de València financiará la reforma y ampliación de los ayuntamientos de Benissoda y Beniatjar, en la Vall d’Albaida. El pleno de abril aprobó dos nuevas inversiones que servirán para avanzar en los proyectos de mejora de ambos consistorios, que previamente habían adquirido, también con fondos provinciales, los edificios para ejecutar las obras.

En palabras de la vicepresidenta Natàlia Enguix, “estos proyectos son un claro ejemplo de la mejora de infraestructuras y espacios públicos que subvenciona la Diputación para reforzar los servicios públicos y mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos”.

La alcaldesa de Benissoda, Reme Espí, tiene claro que sin las ayudas provinciales “sería imposible para nosotros ejecutar obras como la del ayuntamiento, que es importante no solo por la ampliación de las instalaciones para atender mejor a las vecinas y vecinos, sino también porque supondrá que la banda pueda tener su escuela de música en un espacio más grande y con las condiciones necesarias”. Coincide con Espí el alcalde de Beniatjar, Jaime Ferrer, consciente de que la ayuda directa de la Diputación le va a permitir “revitalizar el núcleo urbano del pueblo con un edificio renovado que acogerá el ayuntamiento y la farmacia”.

Benissoda recibió al principio de la legislatura una primera aportación de 800.000 euros por parte de la Diputación, que destinó a la adquisición de una casa junto a las dependencias del ayuntamiento, para poder ampliarlo (500.000 euros), y a la creación de un almacén municipal (300.000). Ahora dispondrá de otros 300.000 euros con los que tiene previsto iniciar las obras de ampliación del consistorio y la casa de la música. Beniatjar, por su parte, obtuvo una partida de 600.000 euros que destinó al Centro de Interpretación del Benicadell y a la adquisición de un inmueble para trasladar el consistorio (200.000 euros). Ahora recibe algo más de 400.000 euros para adecuar y equipar ese nuevo consistorio.

La vicepresidenta de la diputación, Natàlia Enguix, con el alcalde de Benitajar. / Raquel Abulaila

Nuevos ayuntamientos

El primer paso que dio Benissoda para mejorar las instalaciones municipales fue la compra de un inmueble contiguo al ayuntamiento y la casa de la música. “Además de ampliar el espacio para atender a nuestros vecinos, era prioritario disponer de un local en condiciones para la banda de música, para los ensayos y para que puedan tener una escuela, que es lo que conseguiremos una vez terminemos las obras”, explica la alcaldesa, que espera iniciar los trabajos a principios del próximo año.

El proyecto en el que trabaja Benissoda consiste en derribar el inmueble comprado junto a la casa de la música para levantar una nueva construcción con planta baja y una altura. La planta baja se fusionará con las actuales instalaciones de la banda de música para disponer de un gran espacio para ensayos, mientras que la primera planta se dividirá entre el archivo, las aulas para los educandos en la parte delantera, y la estructura para ampliar en un futuro el salón de plenos.

El caso de Beniatjar es similar al de Benissoda. La localidad del Benicadell adquirió un edificio del siglo XIX situado junto a la iglesia con la intención de trasladar las dependencias municipales. “Teníamos un problema de espacio con las asociaciones del pueblo y pensamos en comprar una casa con planta baja y dos alturas para convertirla en sede del ayuntamiento, lo que nos permitirá destinar el ayuntamiento actual al uso de los jubilados y las amas de casa, que no tienen sede propia”, explica el alcalde, Jaime Ferrer.

Ferrer detalla que el actual consistorio, en la entrada del pueblo, “cuenta con baños adaptados en la planta baja y ascensor para acceder a la primera planta, con espacios diáfanos que puede aprovechar nuestro tejido asociativo”. En realidad se trata de un local multiusos donde se concentra la atención al ciudadano, el centro médico y un bar. En cuanto al nuevo edificio, Beniatjar dispone de 410.000 euros para adecuarlo, ya que “la estructura está perfecta, la carpintería y el tejado nuevos y las fachadas en buen estado”, señala el alcalde, que centra los trabajos en la parte interior de la casa. En la planta baja estarán las oficinas del ayuntamiento y la farmacia; la primera planta se destinará a salón de plenos y local multiusos; y la segunda, una especie de buhardilla, acogerá el archivo.

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Además de las ayudas directas, Benissoda dispone de 760.000 euros en el Pla Obert de la Diputación y Beniatjar cerca de 800.000 euros que están invirtiendo en distintas mejoras.