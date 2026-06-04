El IES Simarro de Xàtiva registra temperaturas de 35 grados en las aulas pese a las promesas de la conselleria

El IES Simarro de Xàtiva ha vuelto a encadenar durante las últimas semanas jornadas con altas temperaturas. Los responsables del propio centro educativo han compartido imágenes en redes sociales donde se pueden ver capturas de pantalla de dispositivos de medición en las que se constatan cotas térmicas cercanas a los 35 grados centígrados en las aulas. La situación no es nueva, ya que durante el año pasado se registraron varios desmayos entre los alumnos debido al calor. La concatenación de casos -adelantada por Levante-EMV- causó que representantes de la conselleria de Educación visitaran el centro educativo emplazado en la capital de la Costera y prometieran mejoras en los sistemas de climatización. Sin embargo, desde la dirección del instituto explicaron ayer que durante todo este tiempo no se ha desarrollado ninguna reforma al respecto. El único cambio realizado -confirmado ayer a través de un email enviado por la conselleria de Educación- es la implementación de un nuevo horario intensivo para finalizar las clases a la 1 del mediodía: "Hemos recibido un correo con las nuevas instrucciones. Al menos, en este sentido sí nos han hecho caso. Ya lo pedimos el año pasado y no nos dieron el 'ok' final". En las instrucciones enviadas por la consellería se confirma la posibilidad de apostar por el horario intensivo -lo que equivale a finalizar a las 13 horas del mediodía- en el año académico 2026-2027, aunque se apunta que el cambio se puede introducir de forma "excepcional" este año si se cumple una serie de requisitos. En el caso del Simarro se ha optado por introducir el cambio dada la situación de acusada calor que se prevé para los próximos días.

Así lo confirmó ayer a este periódico David Ferrandis, director del IES Simarro: "Tenemos el mismo problema que el año pasado. Vinieron portavoces de la conselleria y dijeron que iban a implementar algunas soluciones. Se hicieron estudios y visitas técnicas, pero luego no hay nada nuevo, todo sigue igual. El trabajo no ha fructificado ni se ha materializado".

David Ferrandis, director del IES Simarro de Xàtiva, atendió ayer a Levante-EMV tras ser consultado por la problématica del calor / Perales Iborra

Consultado sobre si ha habido algún desmayo este año, explicó que "de momento solo ha habido un caso, pero no está claro que sea por el calor". "Lo que nos tememos es que en algún momento pueda ocurrir lo del año pasado. Es cierto que estamos a principios de junio y con la huelga educativa hay menos carga humana en el centro, pero también lo es que el calor ya está apareciendo de nuevo con fuerza", prosiguió Ferrandis.

El director del IES Simarro estuvo acompañado por José Luis Aznar, jefe de estudios. Ambos responsables explicaron a este diario que los profesores tienen una especie de "manga ancha" para decidir un curso de acción si el calor empieza a ser notable en un aula en un momento concreto: "Si alguna clase está vacía y tiene una mejor situación térmica se pueden cambiar. O pueden acudir al salón de actos o salir al patio a un sitio con sombra, por ejemplo".

Un grupo de alumnos entra en las instalaciones del IES Simarro de Xàtiva, en una imagen captada durante la jornada de ayer. / Perales Iborra

La situación era comentada ayer por un grupo de docentes a las afueras del centro, mientras salían o entraban algunos estudiantes de los ciclos que sí tienen clase estos días. Los profesores prefirieron mantener el anonimato tras ser consultados por lo sucedido, pero confirmaron que el calor es muy acusado en las aulas durante estos día: "Hoy -ayer para el lector- parece ser que el tiempo nos ha dado un respiro, pero dan mucho calor para algún día de esta semana. El centro tiene problemas de construcción desde el inicio y encima no tiene sombra natural, ya que está bastante aislado. En un buen día de calor se podría hasta freír un huevo al sol, ese sería un buen vídeo para demostrar lo que ocurre", apostillaron.

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Inaugurado en 2010

El IES Simarro fue inaugurado en un acto oficial en el año 2010. El entonces conseller Alejandro Font de Mora era el titular autonómico de Educación y el gobierno de la Generalitat estaba liderado por Francisco Camps, que dimitió en julio de 2011 y actualmente está maniobrando para volver a la primera línea del Partido Popular valenciano. Unos 1.300 alumnos pasan durante el año académico por uno de los centros educativos con mayor masa social de Xàtiva. Y las actuales movilizaciones de la huelga educativa se dejan ver en sus paredes y accesos, pobladas por pancartas y mensajes relacionadas con las protestas protagonizadas por los docentes.