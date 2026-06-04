Imágenes en 360º, tecnología 3D y recorridos virtuales para visitar los museos de Xàtiva desde casa

Visitar la potente colección artística y patrimonial que atesoran los museos de Xàtiva sin la necesidad de mover un pie va a ser pronto una realidad. El Ayuntamiento de Xàtiva ha decidido digitalizar la red de museos y centros de interpretación de la ciudad aprovechando la financiación europea que ha recibido para implantar el Plan de Sostenibilidad Turística en destino.

De momento, acaba de licitarse un contrato valorado en cerca de 30.000 euros que, en el breve plazo de un mes desde su entrada en vigor, contempla la consultoría, el diseño, la asistencia técnica y la producción de los contenidos digitales interpretativos y experienciales necesarios para conseguir este fin, con el propósito último de "poner en valor el patrimonio cultural" y "reforzar la experiencia turística en el destino".

El Plan de Sostenibilidad Turística de Xàtiva cuenta con 2 millones de euros de los fondos comunitarios Next Generation para desplegar un conjunto de actuaciones estructurales y de largo recorrido. Uno de los ejes pendientes a explorar es el de la digitalización.

El contrato que está en fase de concurso -por el que las empresas interesadas pueden pujar hasta el 15 de junio- se divide en cinco fases. La primera consiste en la planificación y definición técnica del proyecto: la contratista mantendrá una reunión inicial con el Ayuntamiento de Xàtiva para definir los objetivos, el alcance de la digitalización, los requisitos funcionales y la metodología de trabajo, antes de diseñar la hoja de ruta a seguir. A este paso le seguirá un trabajo de recopilación y análisis de la información técnica y documental disponible de los museos y centros de interpretación, incluyendo el inventario de los recursos existentes, la documentación histórica y museográfica, los planes, imágenes, vídeos y materiales previos, los contenidos interpretativos y las necesidades que se hayan podido detectar. Además, se identificará al público objetivo y los usos previstos de los contenidos digitales que se lanzarán (visitantes presenciales, usuarios online, público educativo y turistas internacionales) y se revisará la identidad visual municipal.

Visitas inmersivas

En una segunda fase se diseñará la estrategia digital y se definirán los contenidos a desarrollar, entre los que se podrían incluir fotografías en panorámicas en 360º para facilitar visitas inmersivas, así como recreaciones y recorridos virtuales, modelos digitales en 3D, vídeos explicativos, contenidos multilingües, cápsulas temáticas o elementos interactivos y señalética en formato exclusivamente virtual.

La tercera fase del proyecto consistirá en la captura y digitalización de espacios relevantes, mediante el levantamiento fotográfico en 360º de las salas o elementos seleccionados o el uso de tecnología 3D. Los contenidos se adaptarán a distintos dispositivos. Con posterioridad, se procederá a la integración de los recorridos virtuales y contenidos digitales en la web municipal o las plataformas existentes. Las últimas fases comprenderán la revisión, validación y optimización del trabajo desplegado, junto con la entrega final de las tareas.

Dado el poco espacio de tiempo del que se dispone para la ejecución del servicio -de un mes- el pliego prevé que se realicen "cuantas reuniones sean necesarias con el responsable del contrato o la persona en la que este delegue", con la misión de "revisar el grado de ejecución de las tareas, los contenidos digitalizados, los avances en los recorridos virtuales las previsiones para el periodo siguiente".