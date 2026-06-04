Ontinyent da el pistoletazo de salida a la temporada de baño con una jornada repleta de actividades
El estreno previsto para este sábado incluirá por la mañana el XIV Aquatló Ciutat d'Ontinyent y por la tarde actividades para niños y niñas con toboganes y música
Ontinyent abrirá este sábado 6 de junio la nueva temporada de baño a la piscina municipal. Y lo hará después del XIV Aquatló Ciutat d'Ontinyent, que tendrá lugar de 9:00 a 13:00 horas, organizado por el Club Triatlón Ontinyent y el Ayuntamiento, siendo la prueba puntuable para la fase provincial de València de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.
El regidor de Deportes, Ferran Gandia, detalla que “este año hay novedades en la zona de baño porque se han hecho diferentes inversiones en el acceso a la piscina, que era una demanda popular de la gente que utilizaba otros años la instalación". Además, también se ha invertido en diferentes mobiliarios que estarán a disposición a partir de sábado en la zona de baño, a tiempo que se ha condicionado todo el recinto de las piscinas, especialmente en los alrededores de la piscina olímpica, la piscina grande, en tareas de pintura.
Antes de la apertura al baño libre para el público en general, la piscina vivirá en la jornada de sábado el Aquatló Ciutat d'Ontinyent, “una prueba emblemática de la llegada del verano a Ontinyent en la que participarán centenares de niños y niñas, e invitamos a la ciudadanía a acercarse al polideportivo, a animarles, y a disfrutar de esta prueba que siempre es espectacular”, incide Gandia. Ya por la tarde, y de la mano de la concejalía de Juventud, habrá toboganes y música en la piscina, una actividad gratuita que se desarrollará entre las 16:00 y las 20:00 horas.
Hasta el 3 de septiembre
Ferran Gandia remarca que la ciudadanía podrá hacer uso de las instalaciones hasta el 3 de septiembre. En concreto, el horario de ocio para el público en general será de las 10:30 hasta las 20:30 horas ininterrumpidamente de lunes a viernes; y sábados, domingos y festivos de 10:30 a 20:00 horas. Los clubes locales como el Club Natación Ontinyent o el Club de Triatlón tendrán disponibilidad especial fuera de estos horarios, y también harán uso las escuelas de verano de los club deportivos locales. Finalmente, el regidor recuerda que la piscina volverá a tener a disposición de las personas usuarias un servicio de hostelería en las instalaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalá comunica a la Delegación del Gobierno que la acampada de profesores en la plaza de la Virgen complica el Corpus
- El polémico examen de Historia en la PAU 2026 en la Comunitat Valenciana que ha hecho 'flipar' a los profesores
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
- Cuatro diques de hasta 11 metros de altura ayudarán a proteger la llegada de aguas torrenciales a la presa de Buseo
- La negociación sigue en punto muerto mientras Educación dicta normas de evaluación ante la huelga
- Polémica en el examen de castellano de la PAU: la sintaxis ha sido “una fumada”
- Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
- Si no hay acuerdo, acabaremos el curso como podamos y en septiembre retomaremos las movilizaciones