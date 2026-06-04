Ontinyent da el pistoletazo de salida a la temporada de baño con una jornada repleta de actividades

Ontinyent abrirá este sábado 6 de junio la nueva temporada de baño a la piscina municipal. Y lo hará después del XIV Aquatló Ciutat d'Ontinyent, que tendrá lugar de 9:00 a 13:00 horas, organizado por el Club Triatlón Ontinyent y el Ayuntamiento, siendo la prueba puntuable para la fase provincial de València de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

El regidor de Deportes, Ferran Gandia, detalla que “este año hay novedades en la zona de baño porque se han hecho diferentes inversiones en el acceso a la piscina, que era una demanda popular de la gente que utilizaba otros años la instalación". Además, también se ha invertido en diferentes mobiliarios que estarán a disposición a partir de sábado en la zona de baño, a tiempo que se ha condicionado todo el recinto de las piscinas, especialmente en los alrededores de la piscina olímpica, la piscina grande, en tareas de pintura.

Antes de la apertura al baño libre para el público en general, la piscina vivirá en la jornada de sábado el Aquatló Ciutat d'Ontinyent, “una prueba emblemática de la llegada del verano a Ontinyent en la que participarán centenares de niños y niñas, e invitamos a la ciudadanía a acercarse al polideportivo, a animarles, y a disfrutar de esta prueba que siempre es espectacular”, incide Gandia. Ya por la tarde, y de la mano de la concejalía de Juventud, habrá toboganes y música en la piscina, una actividad gratuita que se desarrollará entre las 16:00 y las 20:00 horas.

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Hasta el 3 de septiembre

Ferran Gandia remarca que la ciudadanía podrá hacer uso de las instalaciones hasta el 3 de septiembre. En concreto, el horario de ocio para el público en general será de las 10:30 hasta las 20:30 horas ininterrumpidamente de lunes a viernes; y sábados, domingos y festivos de 10:30 a 20:00 horas. Los clubes locales como el Club Natación Ontinyent o el Club de Triatlón tendrán disponibilidad especial fuera de estos horarios, y también harán uso las escuelas de verano de los club deportivos locales. Finalmente, el regidor recuerda que la piscina volverá a tener a disposición de las personas usuarias un servicio de hostelería en las instalaciones.