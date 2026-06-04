Ontinyent entregará 7 viviendas gratuitas para normalizar la vida de las personas con enfermedades mentales

Que las personas que sufren enfermedades mentales puedan tener una vida normalizada es la principal misión con la que nace el proyecto pionero en la Comunitat Valenciana que Ontinyent va a poner en marcha en la Casa del Delme, importando un modelo de éxito seguido en los países nordicos o Reino Unido.

El ayuntamiento va a ceder de forma gratuita a la asociación local Adiem un edificio con 7 viviendas para que en ellas puedan asentarse unas 13 o 14 personas de diferentes edades y aquejadas por diferentes trastornos. De esta forma, según ha indicado el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, se va a cumplir el objetivo inicialmente planteado de crear un centro residencial intergeneracional que, al mismo tiempo, permitirá "ayudar a que puedan desarrollar una vida autónoma aquellas personas que tienen dificultades" añadidas a la propia complejidad que ahora mismo reviste el mercado inmobiliario para encontrar viviendas a precios asequibles.

"Si hay una cosa de la que yo me siento muy orgulloso es de que Ontinyent es una ciudad que cuida, que no deja a nadie al camino y que especialmente tiene una sensibilidad con las personas más vulnerables, con las que más necesidad tienen", ha comenzado su intervención Rodríguez en la rueda de prensa de este jueves en la propia Casa del Delme. El alcalde ha elogiado la trayectoria profesional y llena de méritos de la asociación Adiem, que ha facilitado la posibilidad de "extrapolar" la experiencia inicial desplegada en el año 2020 con la cesión de un inmueble destinado a personas con enfermedades mentales en el Cantalar de Sant Vicent. Este nuevo paso en la Casa del Delme, ha remarcado, va permitir pasar de una vivienda a 8 destinadas a personas con enfermedad mental "y con ese perfil intergeneracional que buscábamos".

Una vez el ayuntamiento ceda los domicilios a Adiem de forma gratuita, la asociación asumirá la parte del equipamiento que falte por completar en su interior, a tiempo que se hará cargo del mantenimiento de las viviendas y decidirá qué usuarios y usuarias van a alojarse en ellas. La intención del consistorio es que la iniciativa se apruebe "si no en el próximo pleno, en el siguiente", en palabras del alcalde.

"Para nosotros es un orgullo poder poner en marcha en Ontinyent algo tan novedoso", ha afirmado por su parte el presidente de Adiem, Vicent Sanchis. "Estamos trasladando al País Valenciano un modelo de éxito en Inglaterra y los países nórdicos para que nuestras personas con enfermedad mental puedan tener una vida normalizada en un entorno muy chulo. Nosotros lo que hacemos es dar apoyo a algunos de nuestros usuarios para ayudarles a tener una calidad de vida y a poder vivir autónomamente, gracias a que el ayuntamiento nos hace una cesión gratuita de estas viviendas", ha ahondado Sanchis. Adiem repercutirá a los inquilinos un "alquiler simbólico", básicamente el equivalente a los gastos de luz y agua de los inmuebles, aunque el importe podrá variar en función de las situaciones personales de cada morador. La única condición que pone el consistorio ontinyentí para la cesión gratuita es que las viviendas puedan ser retornadas dentro de unos diez años en las mismas condiciones en las que se encuentran ahora y con las mismas instalaciones.

La doble brecha de las personas con enfermedad mental

La regidora Sayo Gandia ha destacado que la Casa del Delme "cumple ya totalmente uno de los objetivos que se ha planteado desde el principio y es que tanto el espacio que tenemos abajo, el espacio multifuncional, como las viviendas, tuvieran un carácter intergeneracional, es decir, que pudieran acoger proyectos que fomenten la vida intergeneracional", ha indicado. "Hemos tenido la gran suerte de contar con asociaciones como Adiem que van a facilitar que este proyecto sea ya una realidad", ha remachado.

La regidora de Política para las Personas, Paula Soler, por su parte, ha destacado "la importancia que tiene para Ontinyent que estas viviendas sociales sean destinadas a Adiem". "En Ontinyent, todas las personas tienen cabida y hemos hecho siempre una apuesta muy firme en materia de salud mental y con los convenios y todos los proyectos que tenemos con Adiem. Es un motivo para estar orgullosos", ha manifestado Soler, que ha puesto el foco en la "doble brecha" que sufren las personas beneficiarias de esta iniciativa para encontrar una vivienda, "por el hecho de tener una enfermedad mental que les impide muchas veces encontrar una trabajo con el que puedan obtener unos ingresos para encontrar esa vivienda y por el problema que hay para encontrar viviendas a las que puedan acceder", ha continuado.