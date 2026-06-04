Pep Gimeno “Botifarra” muestra su apoyo a los docentes en su lucha por la escuela pública
El “cantaor” de Xàtiva emite un vídeo de respaldo a las reivindicaciones del profesorado y anima al colectivo a “defendre tot el que toca”
T. R.
La huelga educativa y las reivindicaciones de los docentes para mejorar la educación pública valenciana cuenta con el apoyo de numerosas personalidades. Uno de los últimos en mostrar su respaldo al colectivo de profesores y profesoras y animarles en la lucha que han emprendido para reclamar más recursos, mejores infraestructuras, un salario “digno” y mayor respaldo al valenciano en las escuelas, es el cantaor de Xàtiva Pep Gimeno “Botifarra”.
En un vídeo emitido a través de los perfiles de sus redes sociales, Botifarra se dirige, desde una calle del casco antiguo de Xàtiva, al colectivo docente, al que reconoce su labor y anima a seguir en su lucha por la defensa de la escuela pública. El cantaor de Xàtiva expresa que “des de Xàtiva vos envie una abraçada molt gran per a tot el col·lectiu de professors i professores de l’escola pública que tingueu que defendre tot el que toca i defendre als xiquets i xiquetes per a que açò vaja endavant. Molt d’ànim i una abraçada molt gran. A lluitar”.
Pep Gimeno “Botifarra” ha mostrado su apoyo a diferentes causas democráticas, en defensa de la educación pública, los derechos civiles y la lengua, entre otras. El cantaor setabense ya había mostrado su respaldo al colectivo de docentes y en el cierre organizado en el IES Josep de Ribera Xàtiva el 7 de mayo, en la semana previa al inicio de la huelga educativa, que comenzó el pasado 11 de mayo, ya participó en el acto organizado en el instituto. Botifarra acudió e interpretó alguna de sus canciones más populares. Además, los docentes versionaron la letra de una de las canciones popularizadas por Botifarra, como es la “Malaguenya de Barxeta”, cambiando algunos de sus versos con proclamas a favor de la huelga y las reivindicaciones docentes.
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