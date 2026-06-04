El PP y el equipo de gobierno de Xàtiva se enfrentan por la pérdida de una subvención relacionada con la gestión de las colonias felinas

El Partido Popular de Xàtiva y el equipo de gobierno han vuelto hoy a enfrentarse tras la denuncia pública realizada por la formación conservadora de la pérdida de una subvención relacionada con la gestión de las colonias felinas.

Así, los primeros en salir a la palestra han sido los populares, denunciando "un nuevo ejemplo de mala gestión del gobierno de Roger Cerdà tras conocerse la resolución del Ministerio de Derechos Sociales que tumba por completo el recurso presentado por el Ayuntamiento para intentar recuperar una subvención estatal para el control de colonias felinas".

Y añaden que "la cronología deja muy poco margen a la interpretación. En marzo de 2025, el Ministerio convocó estas ayudas para ayuntamientos de toda España destinadas al control poblacional de colonias felinas. El 28 de mayo de 2025, el Ayuntamiento de Xàtiva presentó su solicitud para optar a la subvención. Tras la tramitación del expediente, el 24 de noviembre de 2025, el Ministerio publicó la resolución provisional con las puntuaciones. Ahí ya se veía que Xàtiva quedaba fuera de la ayuda, con 69 puntos, mientras que la nota mínima para obtener subvención en su tramo era de 80 puntos. En ese momento, el Ayuntamiento tenía cinco días hábiles para presentar alegaciones y defender su expediente. Y aquí está la clave del escándalo: no lo hizo".

"El propio Ministerio lo dice de forma literal en la resolución que ahora desestima el recurso: el Ayuntamiento de Xàtiva no presentó alegaciones dentro del plazo establecido. Es decir: cuando tocaba defender los intereses de la ciudad, silencio. Sin embargo, semanas después, el gobierno de Roger Cerdà cambió completamente de estrategia. El 12 de enero de 2026, el Ayuntamiento presentó un recurso de reposición pidiendo nada menos que anular toda la convocatoria, paralizar el pago de ayudas al resto de ayuntamientos y repetir parte del procedimiento, alegando supuesta indefensión y defectos administrativos. Pero el Ministerio ha desmontado uno a uno todos esos argumentos", comentan las mismas fuentes del PP.

Y defienden que "la resolución deja claro que la composición de la comisión evaluadora era pública antes de puntuar los proyectos, el procedimiento se ajustó a la legalidad, sí existió el trámite para aceptación y renuncia de ayuntamientos beneficiarios y, sobre todo, Xàtiva no usó el plazo que tenía para alegar cuando correspondía".

Para el portavoz del Partido Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, “esto es exactamente lo que llevamos años denunciando: improvisación, mala gestión y excusas”.

“No estamos ante una subvención perdida por culpa de Madrid ni por un complot administrativo. Estamos ante un expediente que el gobierno de Roger Cerdà gestionó mal de principio a fin. Cuando tuvieron la oportunidad de defenderlo, no hicieron nada. Y después intentaron vender a los vecinos una película victimista”, prosigue Sanchis.

Desde el PP subraya, además, que "Xàtiva no se quedó fuera por unos pocos puntos o por una cuestión menor. Estamos hablando de 69 puntos frente a 80 necesarios. Es decir, ni siquiera era una ayuda que Xàtiva tuviera prácticamente conseguida. El proyecto presentado simplemente no alcanzó el nivel necesario frente a otros municipios”.

Sanchis lamenta que "este caso vuelva a reflejar el mismo patrón de siempre". “Roger Cerdà gobierna a golpe de propaganda, pero cuando llegan los expedientes serios aparecen los problemas. Ya hemos visto subvenciones perdidas, ayudas mal tramitadas y oportunidades desperdiciadas. Lo grave es que siempre acaba pagando Xàtiva”, declara el portavoz popular.

Por ello, desde el Partido Popular exigen "explicaciones al gobierno municipal sobre quién fue responsable de dejar pasar el plazo de alegaciones y por qué después intentaron construir un relato falso de indefensión". “Xàtiva necesita gestión seria, no excusas. Lo que no puede hacer un Ayuntamiento es fallar cuando toca trabajar y después echar la culpa a los demás”, apostillan.

Contestación del equipo de gobierno

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Xàtiva han lamentado que "el Partido Popular vuelva a utilizar una cuestión administrativa para construir un relato político alejado de la realidad de los hechos".

" En primer lugar, hay que recordar que el Ayuntamiento de Xàtiva solicitó en tiempo y forma la subvención convocada por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para el año 2025 destinada a mejorar e impulsar el control poblacional de las colonias felinas. Desde el primer momento, el consistorio era conocedor que la puntuación máxima a la cual podía optar era de 80 puntos, puesto que la convocatoria otorgaba una puntuación adicional a los proyectos supramunicipales, circunstancia que no concurría en la candidatura presentada por Xàtiva. Además, el Ayuntamiento atendió todos los requerimientos efectuados durante la tramitación del expediente. De hecho, se presentaron en tiempo y forma las enmiendas solicitadas a la resolución provisional de 24 de julio de 2025, aportando la documentación requerida relativa al Plan Local de Colonias Felinas", exponen.

Y las mismas fuentes añaden que "también conviene recordar que en la resolución definitiva de 15 de septiembre de 2025 Xàtiva aparecía inicialmente como excluida por error, una circunstancia que tuvo que ser corregida por la misma Secretaría de Estado de Derechos Sociales mediante una corrección de errores publicada el 25 de septiembre de 2025, donde el municipio ya figuraba correctamente entre las solicitudes admitidas. Posteriormente, la propuesta provisional de concesión publicada el 24 de noviembre de 2025 otorgó en el Ayuntamiento de Xàtiva una puntuación de 69 puntos, sin incorporar el detalle de la valoración efectuada ni la justificación de la puntuación obtenida en cada uno de los criterios. Ante esta carencia de información, el Ayuntamiento presentó el día 1 de diciembre de 2025 las correspondientes alegaciones, igual que hicieron otros municipios afectados, con el objetivo de conocer el desglose de la puntuación y garantizar la transparencia del procedimiento".

"Posteriormente, ante la resolución definitiva de concesión de las ayudas, se interpuso recurso de reposición para considerar que persistían deficiencias en la motivación de la valoración y porque no se tuvo en cuenta adecuadamente que el proyecto presentado por Xàtiva contemplaba un programa *CER de alta intensidad, criterio valorable con 10 puntos y que sí figura recogido en el Anexo Y de la solicitud presentada", prosiguen.

"Hay que destacar igualmente que, en el tramo poblacional en que participaba Xàtiva, las ayudas fueron concedidas a tres municipios y a seis agrupaciones municipales. Estas agrupaciones obtenían automáticamente una puntuación adicional de 10 puntos por su carácter supramunicipal, hecho que condicionaba de manera significativa la clasificación final. Por lo tanto, resulta falso afirmar que el Ayuntamiento no defendió los intereses de la ciudad. El consistorio participó en todas las fases del procedimiento, presentó la documentación requerida, formuló alegaciones y ejerció los recursos administrativos que consideraba oportunos para defender los intereses de Xàtiva y garantizar que la valoración del proyecto se ajustara a los criterios establecidos en la convocatoria", añaden.

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"La discrepancia con la resolución final no puede convertirse en una manipulación de los hechos ni en un intento de desacreditar el trabajo de los servicios municipales. La defensa de los intereses de la ciudad exige rigor, transparencia y responsabilidad, no titulares partidistas", finalizan desde el consistorio.