La presa de Montesa incluirá un paso inferior para garantizar la continuidad ecológica del Canyoles

La presa de Montesa-Vallada, que se encuentra en fase de tramitación y evaluación del proyecto, es una de las medidas que comenzaron a perfilarse en el Plan General de Defensas contra Avenidas del río Júcar diseñado para prevenir inundaciones (sobre todo en la zona de la Ribera) como las que se produjeron en 1982, cuando colapsó el embalse de Tous. La infraestructura, incluida en los sucesivos planes hidrológicos y planes de gestión del riesgo de inundaciones de la Demarcación del Júcar, debería materializarse en el próximo ciclo hidrológico, comprendido entre 2028 y 2033.

El futuro embalse de 56 metros de altura proyectado en la Costera con una capacidad máxima de 35 hectómetros cúbicos está exclusivamente diseñado para la laminación de avenidas, por lo que no contará con ningún tipo de regulación ni lámina de agua permanente. Se ubicará en el barranco del Canyoles, un corredor natural para fauna terrestre y piscícola, donde un obstáculo transversal podría afectar muy negativamente al ecosistema.

Para minimizar este impacto, el proyecto de la presa ha incorporado la realización de un paso inferior a cota de cauce con el objetivo de permitir la continuidad ecológica. Este paso incluirá un canal para el flujo de agua y la fauna acuática, además de una zona elevada para el tránsito de fauna terrestre. Así lo detalló el Jefe de Servicio de Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Emilio Carrilero, en una ponencia reciente pronunciada en el marco de las XIV Jornadas Españolas de Presas organizadas por Spancold, que reunió en Granada a los mayores expertos del sector para intercambiar ideas y experiencias.

La comunicación llevaba por título "Integración de la funcionalidad hidráulica y la continuidad ecológica en el proyecto de la Presa de Montesa" y en su desarrollo han participado también Manuel Torán (CHJ), Carlos Benavent y Jorge Lozano, de la empresa Control y Geología, SA, y Luis Ramón Fernández, de Seguridad de presas, SA.

Frente a la oposición manifestada por colectivos ecologistas que advierten del impacto de la presa sobre el entorno y el paraje natural del Barranc del Bosch, Carrilero defendió en su parlamento que la actuación va a integrar la "sensibilidad ambiental". En condiciones normales, el citado paso inferior del embalse permanecerá abierto, garantizando la permeabilidad del cauce, mientras que cuando se produzcan avenidas se cerrará para asegurar la protección aguas abajo. "Así, se compatibiliza la defensa hidráulica con la conservación del corredor ambiental", se subraya en el resumen de la ponencia.

Mantener el ecosistema fluvial

La alteración del régimen natural del río Canyoles exige medidas compensatorias estrictas para mantener el ecosistema fluvial. El diseño del proyecto incorpora dispositivos específicos en los órganos de desagüe para permitir el paso y la migración de la ictiofauna (fauna piscícola), a tiempo que se establecen retenciones de agua mínimas y continuas para asegurar la vida fluvial aguas abajo de la presa incluso en periodos de estiaje. Por otra parte, también se contempla la recuperación de riberas y la creación de áreas de compensación ambiental (revegetación, mejora del matorral o siembras) para suplir el hábitat inundado de forma permanente por el embalse.

Los colectivos ecologistas Agró-La Costera y Montesa Territori Viu se han movilizado y han presentado alegaciones en contra de la presa de Montesa, poniendo el foco en el valor paisajístico y natural del entorno en el que se emplazaría el futuro embalse. También advierten sobre la desaparición de una extensa superficie de cultivos y consideran que existen alternativas "más sostenibles" para reducir el riesgo de inundaciones.