Los nuevos carriles ciclistas de Xàtiva transformarán la Albereda acortando a un vial la circulación de los coches

Una Albereda Jaume I con un solo vial para la circulación de vehículos motorizados, junto a un carril bici y un espacio para aparcamiento en cordón, regulado. Es uno de los principales cambios viarios -y con mayor impacto- que se proyectan en la construcción de los dos primeros carriles ciclistas en Xàtiva, un proyecto que ha sido presentado este jueves por el alcalde, Roger Cerdà, la regidora de Movilidad, Susana Gomar, y el técnico municipal de movilidad, Andrés García.

Los tres coincidieron en destacar que se trata de una de las actuaciones más importantes en la estrategia municipal de convertir Xàtiva en una ciudad “más segura, más ordenada, más accesible y con más opciones de movilidad”. Una reestructuración encaminada a construir una ciudad “más sostenible y preparada para el futuro”.

Figuración de la Albereda Jaume I con el carril bici y un solo vial para el tráfico rodado. / Levante-EMV

El proyecto deriva del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Xàtiva, que invita a buscar alternativas al coche con una movilidad más sostenible. El plan de movilidad traza cinco ejes ciclistas en la ciudad, interconectados entre ellos, y el consistorio los ejecutará por fases, emprendiendo ahora los dos primeros ejes: el norte y el sur, con un total de 4,3 kilómetros, según explicó Andrés García. El eje norte conectará la vía verde con el carril bici construido en la zona del IES Doctor Simarro y que acaba en el Pont de la Beata Inés. Este eje norte conectará puntos clave de la ciudad como el propio instituto, el centro de salud de la avenida Ausiàs March, las estaciones de ferrocarril y de autobús, el campo de fútbol Paquito Coloma, desde el que se llega a la vía verde. Este eje afectará a calles como Ausiàs March, Ximen de Tovia, Pare Claret, Pintor Guiteras, País Valencià, la carretera CV-340 de acceso a la ciudad hasta la rotonda, el vial municipal CV-645 y el Paquito Coloma.

El eje sur, por su parte, que conectará la Albereda con la Cova Negra, enlazará puntos como el centro de especialidades, el centro de la ciudad, el ayuntamiento, el futuro Centre Raimon, la Oficina de Turisme, los juzgados, la EOI y el paraje de la Cova Negra. El eje norte y el sur se conectarán a través del cruce entre la Baixada del Carme y la Albereda. Este eje afectará a la Plaça la Bassa, la Albereda Jaume I, la avenida Selgas, Plaça Espanya, Pintor Juan Francés Gandia y el Camí Sant Antoni, hacia la Cova Negra.

Mapa de la ciudad de Xàtiva con los ejes ciclistas proyectados. / Levante-EMV

Los dos ejes comportarán la ampliación de aceras, la construcción de los viales ciclistas, nuevos pasos de peatones y la reducción de calzadas para el tráfico rodado. También comportará la eliminación de plazas de aparcamiento en unas zonas y la creación en otras, apuntó el técnico de movilidad, que afirmó que “en total se generan 64 plazas nuevas de aparcamiento netas, entre las que se quitan de un eje y las que se compensan en el otro. A ellas se sumarán siete de motocicletas que también se generan”. Andrés García recalcó el aprovechamiento del espacio público para la ciudadanía y resaltó que “se hace más accesible”, y añadió que “está pensado para el uso cotidiano y que puedan utilizarlos los colegios”, incidiendo en que se conectarán los diferentes centros escolares.

El técnico de movilidad afirmó que los carriles bici “benefician a toda la ciudadanía” y subrayó que con el proyecto, el consistorio emprende “una acción de promoción de la movilidad activa”, que incide en una vida saludable. “Queremos mirar al futuro. Es un principio de un cambio más grande, un punto de partida que nos permitirá estudiar futuras conexiones, ver cómo reacciona la gente, ampliar la red en un futuro, consolidar una movilidad más moderna, apostando por alternativas al coche”, concluyó García.

Figuración del carril bici del eje norte en el entorno de la estación de ferrocarril de Xàtiva. / Levante-EMV

La regidora de Movilidad, Susana Gomar, ha hecho un balance de las actuaciones llevadas a cabo por su departamento, subrayando la ampliación de la oferta de aparcamiento, la pacificación del tráfico en varias calles, la reestructuración de la movilidad en el entorno de la Font dels 25 Dolls, la creación del nuevo itinerario para viandantes hasta el centro comercial o la implantación de nuevos pasos elevados. Gomar ha manifestado que todas estas actuaciones “forman parte de una misma estrategia, una estrategia que busca una ciudad más segura, más ordenada, más accesible y con más opciones de movilidad”. Afirmaba que “ahora damos un paso más y, por primera vez, Xàtiva tendrá dos carriles bici de nueva construcción, que comenzarán a conformar una red ciclista segura y continua. Dos proyectos que conectarán barrios, centros educativos, centros sanitarios, estación de transporte y espacios naturales”.

El alcalde, Roger Cerdà, también resaltó “el paso adelante” de Xàtiva con los dos carriles bici, que ahondan en “la sostenibilidad, uno de los conceptos que tiene que regir nuestro día a día en el funcionamiento de las políticas públicas, el concepto de la recuperación del espacio público para las personas que viven en las ciudades, el concepto de la accesibilidad y, como no, también abrir la puerta a la modernidad y al transporte mucho más respetuoso con el medio ambiente”. Cerdà también incidió en que Xàtiva “va a ser una de las pocas ciudades que no sean capitales de provincia que va a tener una parada del tren AVE en el centro de la ciudad”. El alcalde reconoció el impacto de los cambios contemplados para crear los carriles bici y afirmó que “hay que hacer pedagogía de estos proyectos que cambian la visión de la ciudad”.

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La regidora Susana Gomar, el alcalde Roger Cerdà y el técnico Andrés García, en la presentación del proyecto. / Perales Iborra

Inversión

La construcción de los dos carriles se ejecutará con fondos recibidos de otras administraciones. El eje norte, con un coste que ronda los 800.000 euros (788.648) será financiado con una ayuda ya aprobada de la Diputació de València, mientras que para el eje sur, con un coste de 174.403 euros, el ayuntamiento ha solicitado una subvención al Ivace, de la que están a la espera de una resolución favorable. El técnico de movilidad ha explicado que “el carril norte ya tiene la aprobación de la Diputació y en breve se licitará”, mientras que “el carril sur tenemos hasta febrero del 2027 y aún no nos han contestado”. Cerdà y Gomar aseguran que los dos carriles estarán en funcionamiento “antes de acabar 2027”.