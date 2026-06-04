El PSPV de ontinyent exige a la Generalitat actuaciones urgentes ante la falta de climatización en los centros educativos

El Grupo Municipal Socialista de Ontinyent ha denunciado "la falta de respuesta de la Generalitat Valenciana ante los problemas de climatización que continúan sufriendo los centros educativos públicos del municipio, a pesar de las reiteradas advertencias de la comunidad educativa y las iniciativas planteadas por los socialistas durante los últimos meses".

Y recuerden que "el pasado mas de marzo, el PSPV presentó una moción instando el Consejo a impulsar un Plan Integral de Climatización y Confort Térmico en los centros educativos públicos de Ontinyent, así como una línea de ayudas urgente para dotar los centros de los recursos necesarios ante la llegada de las altas temperaturas. Tres meses después, y con el final del curso marcado nuevamente por episodios de calor intenso, los socialistas lamentan que no se haya producido ningún avance concreto".

"La Generalitat es la administración competente en materia educativa y quien tiene la responsabilidad de impulsar las inversiones necesarias porque nuestros centros educativos sean espacios seguros y adecuados para el aprendizaje. Desgraciadamente, a día de hoy continuamos sin conocer ningún plan específico ni ninguna actuación que doy respuesta a esta necesidad", señalan desde el Grupo Municipal Socialista.

Los socialistas recuerdan que "varios centros educativos han denunciado en los últimos años temperaturas excesivas en las aulas, con consecuencias directas sobre el bienestar del alumnado y del profesorado. Una situación que afecta especialmente aquellos edificios más antiguos, construidos sin criterios de eficiencia energética o adaptación climática".

"La moción reclamaba, entre otras medidas, la realización de un diagnóstico de necesidades en los centros educativos públicos, la redacción de un plan de climatización y una línea de ayudas para la instalación de sistemas de refrigeración, ventilación y zonas de sombra. Sin embargo, a las puertas del verano, ninguno de estas propuestas se ha materializado", prosiguen.

Desde el PSPV también lamentan que "el Ayuntamiento de Ontinyent no haya mantenido una actitud más reivindicativa ante la Generalitat para defender una necesidad compartida por toda la comunidad educativa". "Es cierto que la competencia corresponde al Consell, pero también pensemos que el gobierno municipal tendría que haber levantado la voz con más contundencia para reclamar las inversiones que Ontinyent necesita. Cuando está en juego el bienestar de nuestros escolares, no vale limitarse a esperar", exponen.

Los socialistas consideran que "la lucha contra los efectos del calor extremo en los centros educativos tiene que ser una prioridad para todas las administraciones" y recuerdan que "el cambio climático está convirtiendo esta problemática en una realidad cada vez más frecuente".

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"Lo que pedimos es sencillo: que la Generalitat asuma sus responsabilidades y actúen con urgencia. Cada curso que pasa sin inversiones es un curso más en que alumnos y docentes tienen que soportar condiciones que no son las adecuadas. Ontinyent no puede continuar esperando", concluyen desde el PSPV.