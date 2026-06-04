Roberto Bas y el Ontinyent 1931 CF separan sus caminos
El segundo entrenador, Óscar Bernabéu, también se desvincula del conjunto ontinyentí
Ricardo Mateu
Tras la desaparición del histórico Ontinyent CF hace siete años, nació un proyecto ilusionante en la capital de la Vall d’Albaida con el objetivo de devolver el fútbol al Clariano: el Ontinyent 1931 CF. El técnico Roberto Bas y el segundo entrenador, Óscar Bernabéu, fueron los encargados de dirigir al último equipo juvenil del extinto Ontinyent CF. Con la base de aquel conjunto, ambos asumieron la dirección del primer equipo del nuevo proyecto “blanc-i-negre”, que arrancó su andadura en Segunda Regional.
En su primera temporada, el equipo se proclamó campeón de liga y consiguió el ascenso a Primera Regional. Posteriormente logró un nuevo salto de categoría, esta vez a Preferente, competición en la que militó durante dos campañas. En la temporada 2022/2023 disputó la promoción de ascenso a Tercera Federación. Aunque no logró superar la eliminatoria, una reestructuración del fútbol valenciano permitió al club alcanzar la categoría nacional.
En su primera temporada en Tercera Federación, el Ontinyent 1931 disputó el playoff de ascenso, aunque no pudo lograr el salto de categoría. La campaña siguiente concluyó en undécima posición y, en la temporada 2025/2026, tras un inicio dubitativo y un tramo final complicado, el equipo luchó hasta las últimas jornadas por entrar en la promoción de ascenso, aunque finalmente terminó en octavo lugar. Los siete años de historia del club han estado liderados por Roberto Bas en la parcela deportiva, escribiendo una de las páginas más importantes de la historia reciente del fútbol ontinyentí y devolviendo a la ciudad el fútbol de categoría nacional.
El técnico Roberto Bas y su mano derecha, Óscar Bernabéu, se han despedido del club y de su afición a través de un vídeo difundido por la entidad. En él, ambos explicaron que “no vamos a seguir en el banquillo del Ontinyent 1931. Creemos que es el momento ideal. Tenemos al club consolidado en la categoría en la que históricamente más temporadas ha participado el Ontinyent CF y nosotros, en cierta manera, pensamos que necesitamos desconectar”.
Además, añadieron: “Queremos dar las gracias a nuestras familias, a nuestra gran afición, que siempre ha sido el motor del proyecto, a todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico que han pasado por aquí, así como a la junta directiva y a toda la gente que desde el principio creyó en nosotros”.
Desde el club han expresado públicamente su agradecimiento hacia ambos técnicos por el trabajo realizado desde el nacimiento del Ontinyent 1931 hasta el día de hoy. Ahora, el conjunto de la capital de la Vall d’Albaida abre una nueva etapa, cuyo primer paso será conocer quién asumirá próximamente el timón del equipo desde el banquillo.
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