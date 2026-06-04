Xàtiva se prepara para acoger las finales de la Copa Valenta Nacional y La Nostra Copa Valenta

El Campo Municipal La Murta de Xàtiva acogerá este fin de semana una gran jornada de fútbol femenino con la disputa de las finales de la IV Copa Valenta Nacional y de La Nostra Copa Valenta, dos eventos organizados por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) con la colaboración del CD Olímpic de Xàtiva que reunirán a algunos de los mejores equipos femeninos del panorama autonómico. La presentación oficial de las finales ha tenido lugar este jueves en Xàtiva y ha contado con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Xàtiva, Vicent Lluch; del director del Área Valenta de la FFCV, José Andrés Menchero; y de la directiva de la FFCV, Claudia Barea.

La primera de las citas será la final de la IV Copa Valenta Nacional, que se disputará este sábado 6 de junio a las 18:00 horas. Los equipos finalistas serán el Elche CF B y el CD Castellón. Posteriormente, a las 20:15 horas, el mismo escenario acogerá la final de La Nostra Copa Valenta, que enfrentará al Mislata CF B y al Valencia CF C, poniendo el broche de oro a una tarde dedicada íntegramente al fútbol femenino. La jornada comenzará ya por la mañana con actividades de la Escola de Gegants, juegos y partidos para las más pequeñas, generando un ambiente lúdico y festivo en torno al fútbol femenino. A partir de las 16:30 horas está prevista la llegada de los equipos finalistas, algunos de los cuales vendrán acompañados por autobuses con aficionados.

El concejal de Deportes, Vicent Lluch, ha agradecido «a la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana la confianza depositada en Xàtiva para acoger estas finales tan importantes. Para nosotros es un orgullo que La Murta vuelva a ser escenario de grandes acontecimientos deportivos». Lluch ha remarcado que «el fútbol femenino está cada vez más consolidado. Año tras año vemos cómo se rompen barreras y se dejan atrás tópicos gracias al trabajo de los clubes, de las jugadoras y de las instituciones que apuestan por la igualdad en el deporte».

Por su parte, la directiva de la FFCV Claudia Barea ha incidido en que «la presencia del CD Castellón y del Elche CF en la final de la Copa Valenta Nacional es una muestra del gran trabajo que se está desarrollando en todo el territorio valenciano. El crecimiento del fútbol femenino no se limita a una ciudad o una provincia, sino que es una realidad que se extiende por toda la Comunitat Valenciana». Barea también ha puesto el acento en que «cada vez hay más clubes que apuestan por sus estructuras femeninas y eso se refleja en el nivel competitivo que veremos este fin de semana en Xàtiva».

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Por último, el director del Área Valenta de la FFCV, José Andrés Menchero, ha expresado que «estas finales representan el colofón a toda una temporada de trabajo del Área Valenta. Desde el primer momento todo han sido facilidades por parte del Ayuntamiento de Xàtiva y por ello estamos muy agradecidos. El escenario es inmejorable, porque La Murta es uno de los campos donde mejor se vive y se respira el ambiente futbolístico, y estoy convencido de que será un éxito tanto a nivel organizativo como de asistencia». De hecho, La Murta ya ha acogido anteriormente citas de gran trascendencia deportiva, destacando el play-off de ascenso de la antigua Preferente a Tercera División celebrado en junio de 2021, consolidándose así como una instalación de referencia para la organización de grandes acontecimientos futbolísticos. Menchero también ha recordado que «Xàtiva es una ciudad con una importante tradición de fútbol femenino, ya que ha aportado jugadoras a las selecciones valencianas en diferentes categorías, como Ángela Sanchis Micó —quien fue campeona de España sub-12—, Zayra Victoria o Rebeca Pelegero, entre otras». La entrada a ambas finales es gratuita y permitirá a los aficionados disfrutar de una jornada única de fútbol femenino en la ciudad de Xàtiva.