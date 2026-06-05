40 alumnos por monitora en el comedor escolar y sin oferta pública de educación infantil: La Llosa de Ranes sale a la calle para reclamar mejoras educativas

Cientos de personas participaron este jueves en una multitudinaria manifestación por las calles de la Llosa de Ranes que unió a alumnos, profesores, familias y jubilados con un objetivo común: la defensa de la educación pública. La marcha puso el foco en las carencias de los centros de la localidad y reivindicó mejoras a nivel educativo, en el marco de la huelga docente que avanza ya por su cuarta semana.

El manifiesto que puso el colofón a la protesta comenzó condenando la agresión de una maestra jubilada en los alrededores de la conselleria."La desproporción de las actuaciones policiales nos hirió como colectivo y sociedad. Somos docentes, no delincuentes", apuntó un portavoz del profesorado.

El comunicado hizo hincapié en que los centros escolares cuentan con un número creciente de alumnos con necesidades específicas de soporte educativo que requieren una atención individualizada y recursos especializados. Sin embargo, en la escuela de la Llosa de Ranes tan sólo se dispone de una educadora de educación especial para los 5 alumnos que la requieren. "Los recursos humanos y materiales de los que disponemos son insuficientes para ofrecerles la atención que merecen sin que ello repercuta en el resto del alumnado", denunciaron los profesores de los centros que leyeron el manifiesto.

"Tenemos mucho alumnado con mochilas emocionales y situaciones familiares complicadas a las que habría que prestar mucha más atención y esto nos genera una gran preocupación, ya que a menudo nos vemos obligados a repartir nuestro tiempo y esfuerzos entre múltiples necesidades sin poder dar una respuesta adecuada a todas ellas. En nuestro instituto, además, el nuevo aumento de ratio implica la pérdida sistemática de unidades, perdiendo profesorado y recursos", prosiguieron. La falta de la figura de secretario o secretaria en el centro, además, "sobrecarga a los profesores y miembros del equipo directivo". El exceso de trámites burocráticos y la falta de flexibilidad a la hora de los trámites, por otra parte, "hace que las tareas sean muy poco fluidas y en ocasiones hay actuaciones que llegan excesivamente tarde".

Por otra parte, los docentes criticaron que las subvenciones mensuales del centro "no llegan". "Hemos estado meses sin recibir dinero, aunque los presupuestos del centro estaban correctamente aprobados", incidieron.

A las aulas se incorporan alumnos recién llegados con un total desconocimiento de las lenguas vehiculares. "Esta circunstancia requiere medidas específicas que actualmente no pueden garantizarse. El profesorado a menudo tenemos un sentimiento de impotencia al comprobar que no podemos atender adecuadamente a estos alumnos sin dejar desatendidos al resto de sus compañeros y compañeras. A esto hay que añadir que las sustituciones de los docentes llegan muy tarde", ahondaron los portavoces de la marcha.

"Esto incrementa la carga de trabajo de los equipos docentes y dificulta aún más la atención educativa que todo alumnado tiene derecho a recibir. En la escuela, durante todo el primer trimestre no tuvimos educadora de infantil en un aula de dos años, lo que provocó que el resto de alumnos de infantil se quedara sin refuerzo todo el trimestre. En el comedor escolar, la ratio de primaria está en 40 alumnos por monitora y a esto le debemos sumar que no tenemos aire acondicionado en el comedor". A esto se le suma que el colegio tiene "una cocina parada, sin poner en marcha porque es necesaria una inversión grande y no hay dinero".

Sin oferta pública de educación infantil

Por otro lado, en el pueblo de Llosa de Ranes no hay ninguna oferta pública de educación infantil de 0 a 3 años. "En el CII tenemos al alumnado de dos años y esto hace que para el resto de alumnado no tengamos suficientes aulas y tengan que estar en la sala de psicomotricidad sin baños adaptados. Es necesaria una gran inversión por parte de la conselleria para dar al pueblo este servicio tan necesario", reclamaron.

"Por todo lo expuesto, consideramos imprescindible un incremento de recursos personales y materiales destinados al centro, así como una mayor agilidad en la cobertura de las sustituciones. Pedimos una bajada de ratios y menos burocracia, que nos quita tiempo de dedicación a lo que realmente nos importa. También reivindicamos un modelo lingüístico en valenciano, porque es la lengua propia y es nuestro vínculo cultural, social y territorial", manifestaron con el comunicado

"Y sí, reivindicamos también unas mejores condiciones laborales y salariales, justas y dignas para la profesión que desarrollamos. Esto no es un movimiento político, es un movimiento en defensa de los servicios públicos, porque la educación pública combate la desigualdad en el lugar donde más duele, en la infancia. Porque da una oportunidad real a quien no tiene patrimonio, ni apellido, ni padrinos, ni ventajas heredadas", apostillaron los portavoces.