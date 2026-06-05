El alcalde de Ontinyent responde al “silencio ensordecedor” de la oposición sobre el nuevo hospital

El alcalde de Ontinyent ha cogido la costumbre de responder semanalmente a las preguntas que le lanza la ciudadanía a través de la publicación de vídeos cortos en sus redes sociales.

Este jueves, ha habido una cuestión que ha desplazado al 'puerta a puerta' como asunto estrella de la semana: el estreno del nuevo Hospital General de Ontinyent. Jorge Rodríguez ha contestado varias cuestiones relacionadas con las instalaciones.

Una de ellas planteaba al primer edil si la oposición había "dicho algo" sobre el nuevo hospital, dejándole la pelota botando ante la falta de manifestaciones públicas de los últimos días desde el PSPV y Compromís. "A veces no hay nada más que un silencio ensordecedor", ha señalado Rodríguez, para quien "uno se tiene que alegrar por las cosas buenas de su pueblo, esté donde esté, gane o pierda o sea de un partido u otro. Debemos estar muy contentos y orgullosos de este nuevo hospital", ha apostillado a continuación, en una de sus "historias" de Instagram.

Los vecinos también han preguntado al alcalde por la posibilidad de incrementar el número de autobuses públicos que conectan el núcleo urbano de Ontinyent con el nuevo hospital, ubicado en el sector Casa Balones. Rodríguez ha indicado que cada media hora suele pasar un autobús y que el servicio se mantiene hasta el sábado a mediodía. Ahora mismo, ha agregado, no pueden ampliarse los viajes porque el consistorio solo dispone de dos autobuses que no dan más abasto. Sin embargo, el primer edil recuerda que se está a la espera de recibir dos nuevos autobuses adquiridos. Una vez se disponga de estos vehículos, ha recalcado, "podremos plantearnos ampliar las frecuencias".

El alcalde ha recordado que el hospital fue una de sus primeras promesas y considera el pasado lunes -cuando se abrieron por completo las nuevas instalaciones- un "día histórico para la ciudad" que guardará "con mucho cariño" en la memoria. Rodríguez ha puesto el foco especialmente en la "forma tan eficiente en que se puso en marcha" la infraestructura y la rápida capacidad de asistencia, que permitió celebrar el primer parto la noche del sábado.