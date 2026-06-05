Dos alumnas del CIPF la Costera ganan un concurso nacional con un proyecto de laboratorio
Ruth y Agustina han sido premiadas por su investigación sobre la influencia de la glucosa en la capacidad cognitiva.
Ruth y Agustina, dos alumnas del CIPF la Costera de Xàtiva, han ganado de forma reciente un concurso nacional con un proyecto de laboratorio. Así lo han anunciado los responsables del centro educativo emplazado en la capital de la Costera en redes sociales: "Queremos dar la enhorabuena más enorme a nuestras alumnas de segundo curso de Laboratorio, Ruth y Agustina, que se han levantado con el primer premio en el Concurso Nacional de Estudios Científicos organizado por la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (Aetel)".
Las mismas fuentes añaden que "su trabajo, que investiga la influencia de la glucosa sobre la capacidad cognitiva de los estudiantes, fue desarrollado en el módulo de Bioquímica. Después de competir con proyectos de altísimo nivel de todo el territorio nacional, el jurado ha reconocido el rigor, el esfuerzo y el talento de nuestras estudiantes". A su vez, desde el centro también confirman que "el premio no podría ser mejor: un viaje en el congreso nacional de Aetel para presentar su estudio ante profesionales de todo el país! Ruth, Agustina... sois el claro ejemplo que la FP investiga y brilla con luz propia! No podemos estar más orgullosos de vosotros y de ver como el trabajo de aula traspasa fronteras.
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