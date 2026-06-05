Amor Amorós repite como candidata a la alcaldía por Xàtiva Unida: “Podemos acelerar el ritmo de los cambios”

La asamblea de Xàtiva Unida celebrada este jueves ha ratificado por unanimidad a Amor Amorós como candidata a la alcaldía de cara a las elecciones municipales previstas para mayo de 2027. La actual regidora, portavoz de la formación y primera teniente de alcaldía en el gobierno de coalición, repetirá así como cabeza de lista del proyecto municipalista tras la experiencia de los últimas comicios locales de 2023.

Durante su intervención ante la asamblea, Amorós anunció su voluntad de continuar al frente de la formación y reivindicó el papel de Xàtiva Unida en la transformación de la ciudad durante los últimos años.

“Cuando nosotros gobernamos, Xàtiva avanza. El próximo año volveremos a tener la oportunidad de liderar un gobierno de izquierdas en la ciudad. Creo que Xàtiva necesita otro tipo de liderazgo: una alcaldesa más presente, que se centre en la ciudad, que escuche y que acompañe a las personas, que son las verdaderas protagonistas de la transformación", manifestó. "Es el momento de consolidar este proyecto y posibilitar su continuidad. Queremos hacer de Xàtiva una ciudad de la que sentirnos orgullosas. Y estoy convencida de que podemos acelerar el ritmo de los cambios si conseguimos la alcaldía”, ahondó.

Amorós sitúa a Xàtiva Unida como "la alternativa para romper el ciclo de los partidos tradicionales". "Solo necesitamos que la ciudadanía crea que lo puede hacer. Que se puede romper este turno y gobernar desde el municipalismo, tenemos la experiencia y las ganas”, ha incidido.

La candidata aprovechó también para hacer balance de la gestión desarrollada por el grupo municipal de Xàtiva Unida durante la actual legislatura, poniendo el foco en "los avances conseguidos en materia de sostenibilidad, igualdad, diversidad y cultura", así como en las actuaciones impulsadas en el ámbito del bienestar animal, la mejora de las infraestructuras educativas y el impulso definitivo en el futuro centro de día comarcal.

Amor Amorós anunció que durante el último año de mandato se materializarán proyectos importantes para la movilidad urbana, entre los que destacan los dos nuevos carriles bici previstos para la ciudad que se presentaron este jueves.

"Nuestro currículum es el trabajo de estos 4 años"

La candidata se mostró ilusionada ante el reto electoral y convencida de contar con “el mejor equipo posible” para liderar el proyecto de Xàtiva Unida.

“Nuestro currículum para presentarnos a las próximas elecciones será el trabajo de estos cuatro años. Hemos hecho mucho con recursos limitados; imaginaos todo lo que seríamos capaces de hacer si ganáramos las elecciones. En la anterior campaña nuestro objetivo era ser decisivos para posibilitar un gobierno progresista; esta vez tenemos que aspirar a liderarlo porque sabemos que hay otras formas de gobernar y lo que queremos es transformar la ciudad. Además, seremos garantía de una respuesta contundente ante el racismo, la homofobia y el sexismo que se están organizando. Frente a las políticas que se alimentan del miedo, construiremos esperanza para hacer un futuro juntas, con otras, y no contra otras”.

Para finalizar, Amorós agradeció la confianza depositada por toda la militancia y reconoció el trabajo constante del colectivo a lo largo de los últimos años. Asimismo, animó a continuar "ampliando el proyecto" y a incorporar nuevas personas comprometidas con la transformación de la ciudad.