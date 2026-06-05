A concurso por 3,5 millones las 12 viviendas públicas de la Vila en Ontinyent tras 17 años de espera

Con un presupuesto de 3,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, el Ayuntamiento de Ontinyent ha sacado a concurso las obras de construcción del bloque de 12 viviendas públicas proyectado en el barrio histórico de La Vila de Ontinyent, junto a la creación de 7 plazas de aparcamiento asociadas.

Largamente esperada y peleada por la localidad, esta actuación nace de un convenio de financiación que en 2009 firmó el consistorio con el antiguo Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) en tiempos del conseller Juan Cotino para el desarrollo de vivienda de protección oficial con cargo al presupuesto autonómico en la zona situada entre las calles Trinitat, Callarís y Roses.

Dicha inversión, sin embargo, fue anulada años más tarde por la administración autonómica de manera unilateral, en el marco de la crisis económica. El Ayuntamiento de Ontinyent pleiteó para defender la vigencia del compromiso adquirido y los tribunales le dieron la razón. 17 años más tarde (y después de muchas gestiones y trámites), la iniciativa está a un punto de comenzar a materializarse con fondos de la Generalitat.

Diseñado por el prestigioso estudio de arquitectura Vetges Tu i Mediterrània, SLP (VTiM), el proyecto plantea la regeneración urbana de una pequeña parte del núcleo histórico de Ontinyent, que en las últimas décadas ha sufrido un proceso de abandonado y acusado despoblamiento en beneficio de otras zonas de la ciudad. La intervención se centra en la Unidad Ejecución nº6 del Plan Especial de Reforma Interior de la Vila, que se ha ido vaciando como consecuencia del derribo o hundimiento paulatino de las edificaciones ruinosas de la manzana, recayentes tanto a la calle Trinitat como al tramo final de Callarís, una vía con tan solo 1,5 metros de anchura.

Con carácter previo, en enero de 2025, el Ayuntamiento de Ontinyent promovió el derribo de cuatro inmuebles en las calles Roses y Callarís, en el espacio de suelo público donde se construirán las 12 nuevas viviendas con fondos de la Generalitat. En el ámbito del proyecto confluyen varias estrechas calles en el punto donde se encontraba la Porta del Raval, uno de los accesos al recinto amurallado de la Vila.

Una superficie construida de 1.589 m2

La actuación, que cuenta con el visto bueno de Patrimonio y complementa la reciente restauración de la muralla, combina las viviendas unifamiliares ente medianeras con un grupo residencial plurifamiliar. Unos usos residenciales que se alternan también con los terciarios en la planta baja, reservando espacios inferiores vinculados a la plaza para locales comerciales, según el documento técnico elaborado por VTiM. En el conjunto de la calle Trinitat se complementarán una vivienda adaptada en planta baja con patio y un grupo de viviendas pareadas con acceso independiente desde la calle.

La pieza de la calle Callarís, por su parte, compatibilizará el tipo plurifamiliar con el unifamiliar entre medianeras con acceso independiente. Estas viviendas se desarrollan en dos plantas y cuentan con amplias terrazas. Igualmente, se contempla un aparcamiento con 6 plazas para todas las viviendas de la calle Callarís y con una plaza reservada a la vivienda accesible de la calle Trinitat, así como trasteros para todos los inmuebles. El resultado será una superficie construida de 1.589 metros cuadrados, de los cuales 908 m2 estarán dedicados exclusivamente a vivienda y 581 m2 a otros usos.

Las viviendas construidas tendrán una superficie útil que oscila entre los 53 m2 y los 80,45 m2, con diferentes dimensiones.