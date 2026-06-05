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Gonzalo Gómez liderará el nuevo proyecto de la UD Canals

El entrenador releva a Miquel Castalla en el banquillo del club de fútbol, que arranca motores de cara a la próxima temporada

Gonzalo Gómez, a la derecha, en la presentación como nuevo entrenador de la UD Canals.

Gonzalo Gómez, a la derecha, en la presentación como nuevo entrenador de la UD Canals. / UD Canals

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Lluis Cebriá

Canals

La UD Canals arranca motores de cara a la próxima temporada, 2026-2027, con la máxima ilusión y un proyecto totalmente renovado. El club rojo-y-azul ha confirmado el fichaje de Gonzalo Gómez como nuevo entrenador del primer equipo, quien estará acompañado por Sergio Picorro en las funciones de segundo entrenador. Gómez sustituye a Miquel Castalla en el banquillo del primer equipo del club de la Costera, que anunciaba días atrás la desvinculación del hasta ahora técnico.

El nuevo entrenador, originario de Llanera de Ranes, aterriza en el Quatre Camins avalado por su gran trayectoria en el fútbol comarcal y , sobre todo, por su brillante campaña al frente del CD l'Alcúdia de Crespins (2023-2024), donde consiguió los puestos de privilegio con un juego vistoso y competitivo, destacan desde la UD Canals. Por su parte, Picorro aportará su profundo conocimiento del fútbol local y del plantel.

El jugador Izan ha renovado con la UD Canals.

El jugador Izan ha renovado con la UD Canals. / UD Canals

Renovación de Izan

Además, el club canalense ha cerrado ya su primera renovación clave. El jugador Izan, quien ya fue una pieza fundamental para acabar de forma positiva la pasada campaña, ha firmado su continuidad. El deportista renueva con el objetivo de convertirse en uno de los pilares indiscutibles de este nuevo y ambicioso proyecto 2026-2027.

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La junta directiva de la UD Canals manifiesta su “total confianza” en este nuevo tándem técnico y en una plantilla que se prepara para “hacer disfrutar de nuevo a la afición canalense”.

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