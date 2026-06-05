La III Jornada de Bioética reivindica en Ontinyent una "sanidad accesible para los municipios rurales y de interior"

El Teatro Echegaray de Ontinyent ha acogido este viernes la III Jornada de Bioética Asistencial del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, un encuentro que ha reunido a decenas de profesionales del ámbito sanitario, académico y social para "reflexionar sobre uno de los grandes retos del sistema de salud: garantizar una atención sanitaria equitativa con independencia del lugar de residencia de las personas, garantizando que el código postal no condiciono las oportunidades de acceso a una atención sanitaria de calidad", según los coordinadores de la cita. La jornada, organizada por el Comité de Ética Asistencial del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent y el Ayuntamiento de Ontinyent, se ha desarrollado bajo el lema “El principio de justicia en la gestión de la sanidad: el reto de garantizar la equidad en todo el territorio”, abordando las desigualdades territoriales en el acceso a los recursos sanitarios y las dificultades que afrontan especialmente los municipios rurales y de interior.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacaba antes del inicio de la jornada "la importancia que la ciudad continúo consolidándose como sede de acontecimientos de carácter profesional y especializado". "Tener este congreso aquí en Ontinyent muestra que cada vez la ciudad está más en el mapa de atraer acontecimientos de todo tipos, como este, o como también este mismo fin de semana el torneo internacional ITF de tenis", manifestaba. Rodríguez incidía también "en la relación directa entre la temática de la jornada y las reivindicaciones de los territorios de interior", apuntando que "un congreso como este es también un paso hacia la coherencia, puesto que se habla precisamente sobre equidad al tratamiento sanitario. Todas y todos tenemos derecho a vivir donde queramos, y a tener igualmente una asistencia sanitaria de calidad. Esa descentralización es un paso necesario para los municipios", señalaba.

Por su parte, la regidora de Sanidad, Paula Soler, destacaba "la oportunidad que supone para Ontinyent acoger una jornada de estas características, puesto que la bioética nos invita a reflexionar sobre cómo tomamos decisiones y sobre la necesidad de garantizar que los derechos de las personas sean efectivos en cualquier territorio, y la igualdad en el acceso a la sanidad es una cuestión fundamental", afirmaba. Soler valoraba también positivamente "la respuesta de los profesionales participantes y la calidad de los contenidos abordados a lo largo de la mañana".

Uno de los asuntos que ha centrado el debate ha sido la denominada “difícil cobertura”, es decir, las dificultades para cubrir plazas médicas y sanitarias en territorios alejados de los grandes cascos urbanos. Los participantes han coincidido a señalar que se trata de uno de los principales desafíos del sistema sanitario actual y que resulta necesario avanzar en nuevas fórmulas de planificación y organización que permiten garantizar una asistencia de calidad a toda la ciudadanía sin que el lugar de residencia marco diferencias sustanciales.

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La jornada ha contado con la participación de destacados especialistas como Juan Carlos Siurana, presidente del Comité de Bioética de España; Virgilio Pérez, profesor de la Universitat de València e investigador en accesibilidad a los recursos sanitarios; y Christian Bengoa, creador del reconocido podcast “No es país para enfermos”, que han aportado diferentes visiones sobre los retos que plantea la gestión sanitaria en entornos rurales y la necesidad de incorporar el principio de justicia a la toma de decisiones. La programación incluía igualmente una mesa redonda dedicada en la responsabilidad comunitaria en el ámbito de la salud, con la participación de las asociaciones AFAO, Aspromivise y ANIMA.