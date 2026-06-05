Ontinyent presenta en Hannover la experiencia de la Cantereria como ejemplo de respuesta al riesgo de inundaciones

La vicepresidenta primera de la Diputació de València y primera teniente de alcalde de Ontinyent, Natàlia Enguix, ha presentado este viernes en Hannover (Alemania) la experiencia desarrollada en la ciudad después de la dana de 2019 como un ejemplo de respuesta eficaz ante el riesgo de inundaciones y de adaptación a los efectos del cambio climático. Enguix intervenía en el marco de Interschutz, la principal feria europea especializada en emergencias, protección civil y gestión de catástrofes, donde la Diputació de València ha compartido sus experiencias en materia de prevención, respuesta y recuperación ante fenómenos extremos.

Natàlia Enguix en la feria de Hannover. / Ajuntament Ontinyent

La intervención de Natàlia Enguix tenía lugar dentro de una conferencia centrada en la gestión de los gobiernos intermedios ante inundaciones e incendios. En este contexto, la también responsable provincial de Egevasa explicó tanto las lecciones aprendidas después de la dana de 2024 en la provincia de València como el proceso desarrollado en Ontinyent a raíz de las graves inundaciones registradas a la Cantereria en 2019. Enguix también expuso el caso de Ontinyent en otro foro europeo sobre adaptación climática y gestión del riesgo, la XVIII Conferencia Nacional para Gobiernos Locales celebrada en junio de 2025 en Varsovia.

En Hannover, Enguix destacaba ante representantes institucionales y técnicos de diferentes países europeos que “la experiencia de Ontinyent demuestra que ante una catástrofe no es suficiente reconstruir aquello que se ha perdido, sino que hay que actuar con visión de futuro para reducir los riesgos y proteger las personas”. Según explicaba, "la decisión de reubicar las familias que vivían en la zona más vulnerable de la Cantereria y transformar este espacio en una gran zona verde inundable ha permitido convertir un problema histórico en una oportunidad para hacer una ciudad más segura, sostenible y preparada ante futuros episodios extremos”.

Durante su exposición, Natàlia Enguix repasó las diferentes actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Ontinyent después de la dana de septiembre de 2019, unas intervenciones que han contado con la colaboración de varias administraciones y que han incluido la adquisición y demolición de las viviendas situadas en la zona inundable, la creación del Parque de las Mamás Belgas y la renovación integral de las infraestructuras hidráulicas afectadas.

Ejemplo en Europa

En el encuentro, representantes de los gobiernos locales de Karlsruhe y Colonia, localidades que han sufrido graves inundaciones, destacaban que Ontinyent “es un ejemplo de valentía en la adaptación al cambio climático por atreverse a actuar para anticiparse a las catástrofes y transformar los espacios, en vez de hacer como se ha hecho en estas zonas de Alemania donde solo se ha reconstruido, y se mantiene, por lo tanto, el riesgo para la seguridad de las personas".

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La participación de Ontinyent en este foro europeo llega pocas semanas después de que el proyecto de la Cantereria fuera distinguido con uno de los prestigiosos UIA 2030 Awards, uno de los principales reconocimientos internacionales en materia de arquitectura, urbanismo y sostenibilidad. Igualmente, en 2025 la actuación recibió tres galardones a los Premios del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV) y uno de los premios “Casa de la Arquitectura” del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Además, el Ayuntamiento de Ontinyent es finalista de los Premios Europeos a la Innovación Política por su ejemplo “de urbanismo resiliente” al proyecto de restauración del río Clariano, que se librarán en una gala final que tendrá lugar el próximo 30 de octubre en Cascais (Portugal), un encuentro que reunirá líderes políticos, entidades y expertos de toda Europa.