Las personas atendidas por Cáritas aumentan un 43% en Ontinyent y bajan un 35% en Xàtiva en un año

Las últimas memorias anuales que recopilan la actividad de los diferentes colectivos locales de Cáritas han vuelto a poner cifras a la acción social que de manera desinteresada presta esta organización sobre el territorio, con una evolución desigual del número de atenciones según el municipio.

En Ontinyent, la entidad benéfica acompañó a un total de 514 personas en 2025 en sus diferentes locales parroquiales. Son 155 más que en el anterior balance de 2024, el equivalente a un incremento del 43%. Del total de beneficiarios, 208 (el 40,47%) fueron menores de edad, un 9% más que el año pasado.

Los perfiles de las personas atendidas por Cáritas Ontinyent no han cambiado. Las personas migrantes representan un 78% de quienes solicitan ayuda y el 100% de ellas se encontraban en situación administrativa irregular (antes de la regularización promovida por el Gobierno), incluyendo familias numerosas, mujeres solas y parejas jóvenes, con hijos o hijas a su cargo y personas con viviendas precarias.

Otro dato destacado del informe de la entidad social en la capital de la Vall d'Albaida es el de la inversión en atención social, que se multiplicó por seis en 2025, hasta situarse en 194.894 euros. Fuentes de Cáritas atribuyen este drástico incremento al estreno del nuevo centro Hesed, que amplió las instalaciones del colectivo en Ontinyent al servicio de los más necesitados, con la intención de posibilitar una atención personalizada a los usuarios y ofrecer usos polivalentes abiertos a diferentes alternativas además de la acogida, como ser un punto de información de Proyecto Hombre e impartir clases de repaso o de castellano para inmigrantes

El nuevo centro Hesed, inaugurado por Cáritas en Ontinyent en 2025. / Cáritas

Recursos humanos y económicos

A lo largo de 2025, Cáritas Ontinyent contó con la colaboración desinteresada de 49 personas voluntarias. La entidad gestionó unos recursos económicos de 62.680,71 euros, unos ingresos sustentados en su totalidad con fondos propios.

La entidad contó, además, con un proyecto de tarjetas solidarias, un ropero, el proyecto de acompañamiento a personas mayores Ayuda-te, dos viviendas para familias en situación de vulnerabilidad, el proyecto de acompañamiento a menores de edad Sambori y un proyecto de clases de castellano y valenciano para personas migrantes.

Menos atenciones en Xàtiva

Por su parte, los 32 voluntarios de Cáritas en Xàtiva acompañaron a 498 personas en situación de vulnerabilidad en 2025. Son 178 beneficiarios menos que el año anterior, el equivalente a un descenso del 35,7%. Del total de personas demandantes atendidas, 161 fueron menores (el 32,3%), y alrededor de un centenar solicitaron ayuda por primera vez. Además, el 93% fueron extranjeros, de los cuales, a su vez, el 92% se encontraba en situación irregular en España.

Cáritas mantuvo en Xàtiva una inversión social en 2025 similar a la de 2024, que se situó en 35.426 euros. El 88% de estos fondos se destinaron a la atención de necesidades básicas de los solicitantes, como alimentación, suministros, ayudas para alquiler, desahucios, pago de recibos, reparaciones en la vivienda, medicamentos o ayudas educativas. La entidad gestionó 33.566,51 euros en la capital de la Costera durante 2025. El 96% de este importe procedía de fondos propios.

Además de las acogidas parroquiales, Cáritas Xàtiva también dispone de tres roperos solidarios, un punto de encuentro interparroquial y el proyecto de acompañamiento a personas mayores Iaios.

En la Canal de Navarrés, la organización interparroquial acompañó a 101 personas en 2025 (35 de ellas menores) en las parroquias de Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, Enguera, Navarrés y Quesa. El número de beneficiarios fue similar al de 2024, cuando fueron atendidas 92 personas.

Noticias relacionadas

A lo largo del año pasado, Cáritas La Canal contó con la colaboración desinteresada de 74 personas voluntarias y gestionó 11 352 euros, de los cuales el 94% se financió con fondos propios. La entidad invirtió 8.430,66 euros en la atención social en la comarca. Un 65% de esta cantidad se dirigió a cubrir necesidades básicas.