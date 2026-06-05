Piden siete años y medio de prisión para un hombre que abusó sexualmente del nieto de su pareja en Xàtiva

El juicio está programado para el próximo lunes 8 de junio a las diez horas de la mañana en la sección quinta de la Ciudad de la Justicia de València. Se juzgará a un hombre por un caso de abusos sexuales a un menor que tuvo lugar en Xàtiva. Así, las fuentes oficiales consultadas confirman que la fiscalía pide siete años y medio de prisión por "un delito continuado de abusos sexuales a menor de edad para un hombre al que acusa de someter a tocamientos en sus partes íntimas y otras prácticas sexuales al nieto, de cinco años, de la que era su pareja sentimental, con la que mantenía una relación de convivencia de diez años".

Los hechos ocurrieron durante el mes de agosto de 2016 en la casa del encausado, en Xàtiva, donde, según el Ministerio Público, el encausado "se encerraba en una habitación con el niño para abusar de él".

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Cabe recordar que la semana pasada también tuvieron lugar varias sesiones del juicio a Jessie Marsson, hombre de origen alemán acusado de agresión sexual a dos menores mientras ofrecia una "educación alternativa" en la casa que tenía en un municipio de la comarca de la Canal de Navarrés. El juicio continuará el próximo mes de julio y la semana pasada declararon las víctimas, que relataron lo ocurrido.