Las piscinas municipales de Xàtiva ultiman las adecuaciones para el inicio de la temporada de verano

El Ayuntamiento de Xàtiva se encuentra ultimando los trabajos de adecuación y puesta a punto de las piscinas municipales de cara a la temporada estival. La piscina de Les Pereres será la primera en abrir sus puertas, el próximo 13 de junio por la tarde, mientras que las piscinas de La Murta, Torre Lloris y Annauir iniciarán la temporada el día 20 de junio. Durante las últimas semanas se han llevado a cabo diferentes actuaciones de mantenimiento, reparación y mejora con el objetivo de garantizar unas instalaciones seguras, accesibles y confortables para todas las personas usuarias.

La piscina de la Torre de Lloris en una imagen de archivo. / Ajuntament Xàtiva

En la piscina de Les Pereres, que comenzó a vaciarse este domingo tras la competición celebrada durante el fin de semana, se está procediendo al rejuntado completo de los vasos de las piscinas y a la limpieza integral de paredes y suelos. También se han revisado las canaletas de desbordamiento, se han acondicionado las zonas de playa con maquinaria especializada, se ha descubierto la piscina retirando la cubierta y los cerramientos laterales, y se han incorporado nuevas sombrillas y tumbonas. Además, se han renovado las conexiones de las bombas de aspiración para mejorar su funcionamiento.

En cuanto a la piscina de La Murta, se han ejecutado trabajos de limpieza, desinfección y pintura de los vasos, así como de diversas zonas interiores de la instalación. También se han sustituido elementos de los vestuarios, como un inodoro y espejos en el vestuario femenino; se han renovado las duchas exteriores, las redes de protección de los toboganes y se han reparado las bombas de la cascada de la piscina infantil. Asimismo, se han reforzado las zonas de sombra con nuevas sombrillas y se han incorporado más tumbonas.

En Torre Lloris se han realizado tareas de limpieza, desinfección y reparación de las juntas del vaso de la piscina, así como mejoras en las casetas auxiliares, los aseos y las zonas de playa. Entre las actuaciones destaca la creación de un espacio habilitado para comer con mesas, bancos y zonas de sombra, además de la renovación de diversos elementos de accesibilidad y la puesta a punto de los equipos de cloración.

Por su parte, en la piscina de Annauir se han ejecutado trabajos de mantenimiento del vaso, renovación de elementos de la sala de depuración, pintura de los muros exteriores y reparación del cerramiento perimetral. También se ha acondicionado la zona de comedor exterior con nuevas mesas, bancos y sistemas de sombra, mejorando así la comodidad de las personas usuarias.

Revisión equipos de cloración

En todas las instalaciones se han revisado y ajustado los equipos de cloración, sustituyendo los elementos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento y asegurar la calidad del agua durante toda la temporada.

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El concejal de Deportes, Vicent Lluch, ha destacado que «cada año trabajamos para que nuestras piscinas lleguen al verano en las mejores condiciones posibles, tanto en lo que respecta a la seguridad como al confort de las personas usuarias». Lluch ha remarcado que «las actuaciones realizadas no solo responden a las necesidades habituales de mantenimiento, sino que también incorporan mejoras que permiten ofrecer espacios más accesibles, cómodos y atractivos para la ciudadanía». Además, el concejal ha señalado que «las piscinas municipales son un servicio muy valorado durante los meses de verano y un importante punto de encuentro y convivencia, especialmente para las familias, por lo que seguimos invirtiendo en su conservación y modernización para que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar de unas instalaciones de calidad».