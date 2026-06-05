Xàtiva conmemorará la quema de la ciudad con un espectáculo en torno a la memoria y la sociedad digital

Xàtiva celebrará un año más la conmemoración de la quema de la ciudad con una propuesta cultural que invita a reflexionar sobre la memoria colectiva, el relato histórico y la manera en que la sociedad actual se relaciona con la tecnología y el consumo masivo de información.

El acto central tendrá lugar el sábado 20 de junio, a las 20.30 horas, en el Gran Teatre de Xàtiva, aunque comenzará en la explanada exterior. El título de la pieza conmemorativa es «LAIA» y se trata de una producción creada por la compañía Teatre de l’Abast, que repite por tercer año consecutivo en esta cita.

El concejal de Cultura, Alfred Boluda, ha explicado: «Nos hemos propuesto recordar la fecha del incendio de la ciudad, pero no desde la nostalgia del pasado, sino a partir del presente que vivimos y del futuro que queremos construir. En esa línea irán los actos conmemorativos: ver cómo Xàtiva renació de sus cenizas y cuáles son sus deseos y proyectos en la actualidad».

La propuesta plantea una gala teatral, musical y audiovisual que combina humor, crítica política, música en directo y participación ciudadana para revisitar uno de los episodios más trágicos de la historia de la ciudad: la destrucción de Xàtiva en el año 1707 tras la Guerra de Sucesión. A través del personaje de LAIA, una inteligencia artificial que asume el control del acto conmemorativo, el espectáculo establece un paralelismo entre la manipulación del relato histórico y los nuevos mecanismos de creación y consumo de contenidos digitales.

La gala evolucionará desde una aparente exhibición tecnológica hasta una reivindicación de la cultura hecha en comunidad, recuperando el protagonismo de las personas, la música en directo y la memoria compartida. Con esta estructura, el espectáculo pretende acercar los hechos de 1707 a las inquietudes contemporáneas, abordando cuestiones como la desinformación, la banalización del dolor o la propaganda política, sin renunciar al humor y a la sátira como herramientas de reflexión.

Sorpresas y nuevas dinámicas

La producción está dirigida e interpretada por Lucía Aibar, Victoria Mínguez y Ramón Rodenas, integrantes de Teatre de l’Abast, mientras que el guion es obra del historiador y filmmaker setabense Àlex Gutiérrez Taengua, con composición musical original de Carles Rodenas. El cartel del espectáculo es obra de Carles Taengua. La compañía de teatro valenciana, fundada en 2016, destaca por su apuesta por los nuevos lenguajes escénicos y por combinar teatro físico, música y dramaturgia contemporánea.

Ramón Rodenas, actor y miembro de Teatre de l’Abast, ha avanzado que este año «habrá varias sorpresas, nuevas dinámicas y una combinación de espacios muy interesante». Y ha añadido que «se trata de una propuesta muy interesante que pone el énfasis en el contexto actual, donde la saturación informativa a menudo no nos deja comprender la realidad que nos rodea».

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Las entradas serán gratuitas y numeradas, y podrán retirarse en la taquilla del Gran Teatre los días 9, 16 y 19 de junio, en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Cada persona podrá recoger un máximo de cuatro invitaciones. Esta medida pretende facilitar el acceso del público a una conmemoración concebida como un acto abierto y participativo para toda la ciudadanía.